Lana Del Rey et Iggy Pop confirmées pour le Primavera Sound 2020

Lana del Rey, Massive Attack et Iggy Pop, ainsi que The Strokes et Tyler, le créateur figurent parmi les principaux noms de la gamme Primavera Sound de cette année.

Le festival, qui se tient à Barcelone, aura lieu plus tard du 3 au 7 juin, l’événement de cette année marquant le 20e anniversaire de Primavera.

La gamme complète de Primavera Sound 2020 a été annoncée. Ainsi que les artistes susmentionnés, comme Beck, Bikini Kill, Caribou, Disclosure, King Princess, The National, Kacey Musgraves, Pavement, King Krule, Brockhampton, Kim Gordon, The Jesus & Mary Chain, Pavement, Mavis Staples, Bauhaus et Young Thug sont également sur le projet de loi. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations sur Primavera Sound 2020.

Tous les laissez-passer pour le festival de cette année seront uniquement mobiles afin de lutter contre les revendeurs de billets.

“Quiconque pense que le rachat ne peut être résolu devrait y jeter un œil. Cela fonctionne et cela fonctionne à grande échelle », a déclaré le PDG de DICE, Phil Hutcheon, à propos de la nouvelle initiative après que l’organisation s’est associée à Primavera pour le festival de cette année.

«J’ai l’impression que beaucoup de solutions rendent les choses plus difficiles pour les fans. Notre conviction est que le seul client que nous avons est les fans, donc nous ignorons tout le reste et nous assurons que nous livrons pour eux. »

L’année dernière, Primavera Sound a fait l’éloge après avoir annoncé un équilibre 50/50 entre les sexes dans sa gamme. Erykah Badu, Tame Impala, Cardi B, J Balvin, Rosalía, Future, Nas et Solange ont titré le festival espagnol, qui a eu lieu entre le 30 mai 30 et le 1er juin 2019.

Le reste de la programmation comprenait Interpol, FKA Twigs, Janelle Monáe, Robyn, James Blake, Christine And The Queens, Carly Rae Jepsen, Suede et bien d’autres. Un communiqué de presse a souligné que la programmation comprenait autant d’artistes féminines que d’hommes pour la première fois dans l’histoire du festival.

