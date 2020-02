Lancement de la célébration du centenaire de «Peggy Lee 100» avec une nouvelle compilation

Peggy Lee 100, une célébration du centenaire de l’une des grandes figures musicales du 20e siècle, a été annoncée aujourd’hui par le Peggy Lee Estate.

Lee est né le 26 mai 1920 et tout au long de 2020, le 100e anniversaire de la naissance du grand chanteur et artiste de jazz et pop sera commémoré dans le monde entier. Peggy Lee 100 comprendra des sorties musicales, des expositions, des événements, une programmation spéciale et une série d’hommages et de concerts de grande envergure.

Un spectacle hommage spécial, Miss Peggy Lee à 100 ans avec le Legendary Count Basie Orchestra, vient d’être annoncé au Hollywood Bowl le 5 août. L’orchestre sera dirigé par Scotty Barnhart et Debbie Harry a été confirmée comme la première artiste invitée, et d’autres seront annoncées en temps voulu.

Pour commencer les célébrations du Peggy Lee 100, UMe publiera la nouvelle compilation Ultimate Peggy Lee le 17 avril. La collection complète de 22 titres comprend les tubes emblématiques de Lee, cinq chansons qu’elle a co-écrites et le “Try A Little Tenderness”, inédit auparavant, qui fera sa première 57 ans après son enregistrement.

Née Norma Deloris Egstrom à Jamestown, Dakota du Nord, l’artiste a reçu le nom de Peggy Lee en 1937 par un DJ du Dakota du Nord. Elle a ensuite remporté 13 nominations aux Grammy Awards et est devenue l’une des voix déterminantes de l’histoire de l’enregistrement. La voix captivante de Lee continue de résonner auprès d’un public de tous âges. Des compositions et des enregistrements tels que «C’est une bonne journée», «Je ne sais pas assez de toi» et «J’aime être ici avec toi» sont encore entendus dans de nombreuses émissions de télévision et longs métrages.

Lee a enregistré plus de 50 albums et amassé plus de 100 entrées dans les charts, et a remporté le Grammy Award de la meilleure performance vocale contemporaine pour son hit historique de 1969 «Is That All There Is». Elle a reçu le Lifetime Achievement Grammy Award en 1995. Elle est décédée en 2002 à l’âge de 81 ans.

Ultimate Peggy Lee est sorti le 17 avril. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

Ultimate Peggy Lee [CD; digital; 2LP vinyl]

1. J’adore être ici avec toi

2. fièvre

3. Les choses changent

4. Je ne sais pas assez de choses sur vous

5. Je suis une femme

6. Juste à temps

7. Alléluia, je l’aime tellement

8. Sweet Happy Life

9. D’accord, vous gagnez

10. trop près pour le confort

11. Pourquoi ne faites-vous pas bien (obtenez-moi aussi de l’argent)

12. C’est une bonne journée

13. Vous méritez

14. Coeur

15. Big Spender

16. Il est un clochard

17. Je veux être là

18. Café noir

19. J’ai le monde sur une chaîne

20. Les gens qui vivent sur la colline

21. C’est tout ce qu’il y a?

22. Essayez un peu de tendresse *

* Précédemment inédit