L’un des co-créateurs originaux de Vine travaille sur un successeur, surnommé Byte. TikTok domine actuellement le paysage des médias sociaux vidéo en format court.

Dom Hofmann développe Byte pour iOS et Android. Il dit qu’il a travaillé sur l’application de temps en temps après avoir quitté Vine. Vine a présenté le format vidéo abrégé qui a maintenant envahi d’autres plateformes de médias sociaux.

Le démarrage précoce de Vine en tant qu’application de niche a rapidement attiré l’attention des géants des médias sociaux. L’acquisition de Twitter de Vine en 2012 a engendré une toute nouvelle culture des médias sociaux. L’acquisition de Vine sur Twitter a toutefois condamné l’application naissante – Twitter l’a fermée en 2016, quatre ans plus tard.

Musical.ly a émergé en remplacement et a été rapidement acquis par une société chinoise, ByteDance. L’acquisition de Musical.ly a créé TikTok ⁠, l’application de médias sociaux qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il a également engendré sa propre culture de mèmes et de riffs sur d’autres contenus ⁠, un peu comme Vine l’a fait il y a cinq ans.

Maintenant, après que TikTok a dominé le paysage avec une croissance fulgurante, un concurrent émerge. Hofmann espère distinguer Byte en proposant un modèle de partage des revenus avec les créateurs.

“Nous allons commencer par une part des revenus + compléter avec nos propres fonds. Nous aurons plus de détails sur la façon dont le programme pilote fonctionnera bientôt », a déclaré Hofmann à TechCrunch. Le compte Twitter officiel de Byte a réitéré ce point dans une série de tweets.

“Compenser les créateurs est un moyen important de soutenir la créativité et la communauté”, lit-on dans un tweet. Byte est actuellement disponible en téléchargement sur iOS et Android.

Les utilisateurs peuvent télécharger à partir de leur appareil photo ou utiliser l’application elle-même pour capturer de nouvelles images. Vous n’avez pas non plus besoin d’être un créateur de contenu pour participer; Byte permet de voir facilement ce que tout le monde regarde.

Il y a beaucoup de chevauchements dans les fonctionnalités entre Byte et TikTok, les utilisateurs passeront-ils de l’un à l’autre? Qui sait. ByteDance souhaite sérieusement faire de TikTok un concurrent des médias sociaux aux États-Unis – il a récemment ouvert son bureau permanent à Los Angeles.