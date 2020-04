Lancement du Queen’s London Marquee Club en 1973

Reine sont une institution rock mondiale depuis si longtemps qu’il est étrange de penser au jour où EMI Records les a lancés comme une nouvelle signature. Cette date était le lundi 9 avril 1973. Après avoir rejoint le label en novembre 1972, le mois où le groupe a commencé à travailler sur un premier album pendant les «temps morts» aux studios Trident, Queen a fait sa première apparition au Marquee Club de Londres.

Le tout premier concert du groupe avait eu lieu deux ans auparavant, à Hornsey Town Hall. Ce fut la première des innombrables dates auxquelles Freddie, Brian, Roger et John ont affiné leur réputation, alors même que chacun d’eux poursuivait d’autres intérêts en dehors de la musique. Au cours de l’année 1972, Queen a commencé à faire tourner les têtes dans l’industrie. Cela a conduit les ingénieurs Roy Thomas Baker et John Anthony à les recommander à leurs employeurs chez Trident Audio Productions.

Un accord de production, de gestion et de publication a été dûment conclu et la bande de démonstration du groupe a été diffusée dans l’entreprise. En février 1973, Queen enregistrait sa première session pour BBC Radio 1, aux studios Maida Vale, pour le programme Sounds Of The Seventies. Avec Bernie Andrews, producteur de Radio 1, ils ont enregistré quatre chansons: «Keep Yourself Alive», «My Fairy King», «Doing All Right» et «Liar».

Cette session a été diffusée dix jours plus tard pour susciter un vif succès auprès du public, ce qui a suffi à convaincre EMI, déjà intéressé par le groupe, de les signer. La vitrine Marquee a dûment fait forte impression, y compris sur Ken Scott de Trident, qui était dans le public ce soir-là. Bien connu pour son travail de production avec David Bowie, il a dit plus tard à propos du concert: “Mon point de vue est maintenant exactement comme il était alors:” Wow. “”

Queen pass «Old Grey Whistle Test»

Ironiquement, lorsque “Keep Yourself Alive” est sorti en juillet en tant que premier single de Queen, Radio 1 l’a rejeté pour la playlist de la station, apparemment à cinq reprises. Mais il a gagné le soutien de l’institution de télévision musicale de la BBC, The Old Grey Whistle Test, et une autre session de Radio 1 a suivi, alors qu’EMI a sorti le premier album éponyme du groupe.

Après un autre spectacle Marquee, ouverture pour le Mahatma en juillet, et une première tournée à l’automne, soutenant Mott The Hoople, Queen était en route vers leur grande percée de 1974.

Suivez la playlist officielle Queen Best Of.