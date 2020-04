Lancement d’un nouveau podcast historique The Sound Of The Hound

Le son du chien a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle série de podcasts historiques partager les aventures, les histoires et la vie des entrepreneurs, des artistes et des excentriques qui ont inventé l’industrie de la musique et ont apporté la musique enregistrée aux masses à la fin du XIXe siècle.

La série est présentée par le vétéran de l’industrie musicale Dave Holley, qui a dirigé les studios Abbey Road de renommée mondiale, aujourd’hui PDG de Wise Music Group, et aficionado de la musique James Hall, auteur et auteur musical pour The Daily Telegraph, dont la camaraderie et l’humour donnent vie à l’époque, alors qu’ils partagent l’histoire d’origine du son enregistré.

En se concentrant sur les exploits d’un homme en particulier – Fred Gaisberg de The Gramophone Company, un précurseur d’EMI – le podcast présente de la musique et des histoires de derring-do d’une époque où la «capture de son» était perçue avec suspicion. Mais nous savons tous comment cela s’est terminé. Aujourd’hui, nous pouvons écouter n’importe quelle chanson jamais écrite au simple toucher d’un bouton sur un smartphone. Et c’est Gaisberg, 21 ans, et ses amis qui ont contribué à rendre cela possible lorsqu’ils ont ouvert un studio sale dans les rues de Covent Garden à Londres en 1898. Leur équipement était peut-être rudimentaire pour les yeux modernes (et sans électricité), mais leur goût pour l’aventure et l’ambition d’acier étaient sans limites.

De Gaisberg voyageant en Italie pour enregistrer le dernier castrato ou chanteur d’opéra Enrico Caruso, à l’histoire intérieure de la première femme artiste d’enregistrement britannique, à Gaisberg et son collègue William Sinker Darby tentant d’enregistrer le tsar en Russie, la série regorge de vivacité contes. Gaisberg était essentiellement le premier homme A&R du monde et plus encore; un amalgame victorien de Steve Jobs, Indiana Jones et Simon Cowell.

Son entreprise, The Gramophone Company, est devenue EMI. À peine 33 ans après l’ouverture de son studio à Covent Garden, Gaisberg a aidé EMI à ouvrir Abbey Road. Ainsi, vous pouvez tracer une ligne directe entre lui et les Beatles. Son importance pour l’industrie musicale est impossible à surestimer. La série est parsemée d’extraits des journaux intimes de Gaisberg, ancrant la narration et les discussions de Holley et Hall dans des faits historiques.

La première série de The Sound of the Hound se termine par une interview du légendaire Nick Drake et du producteur de Pink Floyd Joe Boyd, qui parle de sa fascinante carrière et raconte à Holley et Hall comment les techniques de production musicale ont changé au fil des décennies.

The Sound of the Hound est disponible sur Spotify, Apple Music et toutes les bonnes plateformes de podcast. Chaque épisode se concentre sur une chanson ou une session d’enregistrement différente de cette époque extraordinaire, les dix premières années de la musique enregistrée. Cherchez un nouvel épisode chaque mercredi.

Le podcast est réalisé avec le soutien de l’EMI Archive Trust, l’une des archives sonores et technologiques les plus importantes. Le Trust détient les journaux intimes de Gaisberg et Darby, ainsi qu’une myriade de photographies et d’autres documents de l’époque. Ils sont les dépositaires de la collection la plus complète au monde de plus de 305 000 gomme laques rares, ainsi que de 16 500 disques de 7 pouces fabriqués à partir de 1895 et de 67 000 maîtres emboutisseurs de métaux. Parmi les artefacts rares, mentionnons le gramophone du capitaine Scott extrait de son expédition au pôle Sud de 1910 et les documents, travaux et brevets de l’inventeur de l’enregistrement stéréo et pionnier de la télévision, Alan Dower Blumlein. Le Trust est entièrement pris en charge par Universal Music Group (UMG).

Et pourquoi est-il appelé The Sound of the Hound? Parce qu’il a été décidé de le nommer Nipper, le chien du logo HMV.

Écoutez The Sound Of The Hound sur Apple Music et Spotify.