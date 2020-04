Lancement officiel de Huawei Music, concurrent de Spotify, en Europe

La société chinoise de technologie et de téléphonie mobile Huawei s’attaque à Spotify en Europe avec Huawei Music, un service de streaming musical concurrent qui est désormais soutenu par les trois grandes maisons de disques.

Huawei Music a été officiellement lancé dans 16 pays européens (dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni), et les dirigeants de Huawei prévoient de mettre progressivement la plate-forme dans le reste de l’Europe au cours des prochains mois. Les dates de sortie spécifiques pour les déploiements futurs n’ont pas encore été finalisées (ou du moins annoncées).

Pour attirer de nouveaux utilisateurs et soutenir les fans de musique au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Huawei offrira gratuitement son application de streaming musical aux Européens au cours des trois prochains mois. (Cependant, ceux qui souhaitent profiter de la promotion doivent s’inscrire avant le 26 avril.) Après cette période de lancement, le service coûtera environ 11 $ (9,99 €) par mois.

Le service de streaming musical de Huawei basé à Shenzhen compterait 160 millions d’utilisateurs, principalement grâce à une forte présence en Chine et en Asie dans son ensemble. En Europe, principalement en raison des accords susmentionnés des Big Three, les abonnés auront le choix entre environ 1,2 million d’albums et 50 millions de titres.

Pour référence, plus de 270 millions d’utilisateurs actifs par mois, ainsi qu’environ 125 millions d’abonnés premium, prennent en charge Spotify, basé à Stockholm. Plus de 80 millions d’utilisateurs de Spotify résident en Europe.

Alors que Huawei a étendu ses services cellulaires 5G dans des pays alliés aux États-Unis (plus récemment le Royaume-Uni), des personnalités politiques éminentes ont exprimé des préoccupations en matière de sécurité nationale, en particulier en termes d’informations sensibles.

Dans une rare démonstration d’unité de l’autre côté de l’allée, tout le monde, du président Trump au président de la Chambre Nancy Pelosi, et du sénateur du Texas Ted Cruz au chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer, s’est prononcé contre l’influence de Huawei et les risques potentiels pour la sécurité associés à l’autorisation l’entreprise à fournir la 5G à l’international.

Plus tôt dans la journée, Spotify et Warner Music Group (WMG) ont annoncé qu’ils avaient conclu un nouveau contrat, la première nouvelle d’un accord que nous avons entendu depuis 2017.