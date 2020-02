Ancien MEGADETH, SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE et LION BLANC bassiste James LoMenzo a commenté le décès de Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Lors d’une apparition sur le “Thunder Underground” Podcast, LoMenzo dit (entendre le son ci-dessous): “Quand[[SE RUERhuitième album studio de 1981] «Images animées» est sorti, le mot «changeur de jeu» est sous-utilisé dans ce contexte. Parce que cela a vraiment changé ce que tout le monde pensait de ce que le rock en métal pourrait être. Ce genre de précision, ce genre d’espace pour chaque son, et ce genre de profusion, la force avec laquelle il jouait, personne n’avait fait ça jusque-là. J’irais jusqu’à dire qu’il a probablement modifié la perception des tambours autant que peut-être Eddie Van Halen a fait pour la guitare – dans ce disque, en particulier. C’est ce que j’en ai retiré. Et je me souviens avoir été vraiment excité. Les gens ne peuvent pas écouter «Tom Sawyer» sans tambours à air – cette partie finale. “

SE RUER annoncé Peart‘passe le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin des fans et des musiciens du monde entier.

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. Peart a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore en mesure de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



