L’ancien bassiste de Megadeth, James Lomenzo, s’associe à l’ancien batteur d’agneau de Dieu Chris Adler dans un nouveau projet “ Metal Oriented ”

Ancien MEGADETH et SOCIÉTÉ D’ÉTIQUETTE NOIRE bassiste James LoMenzo a annoncé la formation d’un nouveau projet avec Chris Adler.

LoMenzo a annoncé la nouvelle de sa collaboration avecAGNEAU DE DIEU batteur lors d’un entretien avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” au mois dernier NAMM spectacle à Anaheim, Californie.

James dit (voir la vidéo ci-dessous): “Je fais de la musique avec[[Chris]en ce moment et quelques autres gars vraiment talentueux. Et nous rassemblons en fait de la musique pendant que nous parlons. Et c’est plus orienté vers le métal, auquel je n’ai pas plongé mes doigts pendant quelques années. C’est donc excitant. “

Interrogé sur ce que c’est que de jouer avec Adler, Lomenzo a déclaré: “C’est un batteur extraordinaire. Non seulement il est un batteur de métal moderne en ce qu’il a de la vitesse et de la précision et, évidemment, de l’énergie, mais il a aussi beaucoup d’âme dans son jeu. Il est capable de tirer sur les rythmes d’une manière que certains autres batteurs ne considèrent même pas ces jours-ci. Il a une grande variété de musique qu’il aime. Et c’est un gars merveilleux. Je l’ai rencontré pour la première fois quand j’étais MEGADETH sur le Gigantouret il était un gars de houle. Et ma mâchoire a frappé le sol quand j’ai vu[[AGNEAU DE DIEU]jouer et vu son tambour. J’ai donc été très heureux de le connaître cette année et de jouer de la musique avec lui. “

En ce qui concerne la façon dont son projet avec Adler sont venus ensemble, LoMenzo m’a dit: “Chris et je suis sorti de la tournée[avec[withSALUER!], de faire cette chose à l’étranger [last October]et il m’a appelé et m’a demandé un certain nombre de musiciens. J’ai dit: ‘Que veux-tu faire?’ Il dit: “Eh bien, je fais de la musique, alors j’ai pensé que j’essaierais quelques choses.” Et j’ai dit: “Eh bien, n’oubliez pas que je joue de la basse.” Et il était, ‘Oh, je ne voulais pas te demander. Mais bien sûr.’ Et donc il a commencé à m’envoyer des morceaux. Cet homme Tapoter joue de la guitare. Un autre gars qu’il a rencontré en Inde, un gars nommé Girish [[Pradhan]- un chanteur incroyable. Il trébuche juste sur ces choses. Je pense donc que son chemin est en quelque sorte de mettre tout cela ensemble. Nous avons fait de la démonstration de musique ensemble, et nous ne faisons que voir ce que c’est. “

James a également parlé de la direction musicale du nouveau projet, en disant: “Ce que je pense que c’est en ce moment, je pense que c’est un mélange parfait de musique moderne et de musique classique, qui, je pense, est juste basé sur les éléments qui y sont mis. Donc Je suis vraiment excité à ce sujet. Je pense que c’est de la musique vraiment excitante. Je pense que c’est de la musique accessible. Beaucoup de fans de métal plus âgés et de plus jeunes fans de métal pourront s’accrocher aux deux parties. si nous voulons aller plus loin maintenant. Nous ne faisons que de la musique et nous voyons comment ça sonne. “

Interrogé sur le “son vocal” du nouveau projet, LoMenzo a dit: “Je peux vous dire tout de suite, ce chanteur peut chanter comme Paul Rodgers ou comme Ronnie James Dio ou comme JUDAS PRIEST. Chris, il faisait une clinique, et ils l’ont mis en place avec ces gars pour jouer avec. Il a immédiatement, comme un petit enfant, il ne m’a pas appelé, mais il m’a envoyé un texto pour garder le bas, et il dit: «J’ai trouvé ce chanteur qui est tout simplement incroyable. Et il m’a envoyé des trucs que le gars faisait. Et j’allais, ‘Oui!’ Et puis il m’a envoyé une photo, et je dis: «Mon Dieu! Il n’a même pas l’air horrible ou quoi que ce soit. Cela compte toujours, les amis. Donc, de toute façon, nous avons tout cela ensemble. Voyons voir s’il se passe quelque chose. On ne sait jamais. Mais musicalement, j’en suis très ravi et je sais Chris et les autres gars aussi. “

LoMenzo rejoint MEGADETH en 2006 et est apparu sur deux des albums studio du groupe, 2007 “United Abominations” et 2009 “Fin du jeu”. Il a été licencié du groupe en 2010 et remplacé par le retour de l’original MEGADETH bassiste David Ellefson.

En plus de MEGADETH, LoMenzo a joué avec Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et LION BLANC. Depuis six ans, LoMenzo a joué avec un rocker emblématique John Fogerty.

AGNEAU DE DIEU voies officiellement séparées avec Chris Juillet dernier. Son remplaçant est Art Cruz, qui a déjà joué avec DENT et VENTS DE PESTEet rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites en 2018 et 2019.

En plus de AGNEAU DE DIEU, Adler a joué de la batterie avec un certain nombre d’artistes de métal, y compris MEGADETH, NITRO, SCIENCE EFFACÉE et PROTÉGER LE HÉROS.