L’ancien bassiste de Metallica Jason Newsted s’enregistre depuis la quarantaine (vidéo)

Ancien METALLICA bassiste Jason Newsted a mis en ligne une courte vidéo de son domicile de Jupiter, en Floride, où il est en quarantaine avec sa femme, Nicole. Il a sous-titré le clip: “S’amuser juste pendant Social Distancing”.

À ce jour, Newsted fait partie de la communauté Jupiter depuis près de 20 ans.

“Pour ma femme Nicole et moi, c’est le seul endroit où nous ayons jamais trouvé un sens de la communauté, ” Newsted Raconté Florida Coast Magazine dans une interview en 2017. «Nous nous sentons forts au sein de notre cercle d’amis, et la communauté très unie que nous voyons dans les entreprises et les restaurants nous montre toujours un grand respect. . Jupiter a un centre de bonne humeur qui, si vous le permettez, vous attirera directement. “

Jason la gauche METALLICA en 2001, mais a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, de même que Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett et l’homme qui l’a remplacé, bassiste Robert Trujillo, en 2009.

Il y a six ans, Jason rayonné NEWSTED, le projet de heavy metal qu’il a exploité entre 2012 et 2014, affirmant qu’il lui a coûté “énormément d’argent – des centaines de milliers de dollars”. Il a expliqué plus tard: “Je ne pouvais pas continuer parce que l’entreprise est une chose si dure maintenant et si différente de ce que je connaissais.”

En février dernier, Newsted et son CHOPHOUSE BAND joué deux spectacles-bénéfices distincts au Lighthouse ArtCenter à Tequesta, en Floride.

Nommé après Jasonquatre studios d’enregistrement aux États-Unis et avec une liste fluide de joueurs, LA BANDE DE CHOPHOUSE a commencé en 1992 lorsque Newsted fondé The Chophouse Records Studio à San Francisco.

LA BANDE DE CHOPHOUSE est dirigé par Newsted, jouant des guitares acoustiques et chantant, accompagné d’amis proches / musiciens de tous horizons et styles, partageant de superbes chansons américaines de héros familiers et inconnus.



