L’ancien bassiste de Metallica Ron Mcgovney: Pourquoi je n’ai jamais regretté de quitter le groupe

Ancien METALLICA bassiste Ron McGovney a doublé son affirmation selon laquelle il n’a jamais déploré sa décision de quitter le groupe.

Ron a fait le commentaire en réponse à un tweet d’un fan lui demandant s’il avait déjà regretté “de quitter METALLICA et les voir ont un succès retentissant. “

“Je préfère avoir l’intimité et la liberté sur l’argent n’importe quel jour de la semaine”, McGovney a répondu.

En octobre dernier, Ron dit à un autre fan Twitter qu’il n’avait aucune hésitation à quitter le groupe de métal californien avant la sortie de METALLICAest le premier album. “Ce n’est pas un style de vie auquel j’aurais pu survivre”, a-t-il expliqué. “De plusieurs façons.”

McGovney était membre de METALLICA en 1982 et est apparu sur les premières démos du groupe. Tension entre McGovney puis-METALLICA guitariste Dave Mustaine conduit le bassiste à quitter le groupe et à être remplacé par Cliff Burton. Il a dit plus tard “Talk Is Jericho” que sa sortie de METALLICA ne le contrariait pas parce qu’il était moins dans le style thrash du groupe, en plus il était intéressé à devenir mécanicien moto.

Dans une interview de 2004 avec AllMetallica.com, McGovney a déclaré à propos de son temps avec METALLICA: “Toutes les chansons qui se trouvent sur[[METALLICApremier album de] ‘Tue les tous’ ont été écrits dans mon garage et nous les avons tous joués quand j’étais dans le groupe. Nous avons également fait TÊTE DE DIAMANT couvre: ‘Le prince’, «Sucer mon amour», ‘Suis-je mauvais’, et ‘Sans espoir’. Nous avons couvert ‘Guerre éclair’ par GUERRE ÉCLAIR, «Lâchez-le» par SAUVAGE et ‘Tue le temps’ par SWEET SAVAGE. Toutes ces chansons peuvent être trouvées sur des bootlegs, mais j’ai une cassette d’entraînement de nous en train de faire certaines de ces chansons. J’ai fait un peu d’arrangement des chansons, mais je n’ai jamais été crédité de quoi que ce soit. J’ai joué au moins 28 concerts avec le groupe la première année. “

Au cours de ce qui précède “Talk Is Jericho” entretien, McGovney dit que Burton a toujours été “très respectueux envers moi pour mon mandat dans le groupe” dans les années qui ont suivi Ron la gauche METALLICA.

“Je me souviens de ce spectacle de Palladium en 1984, j’avais un laissez-passer, mais c’était comme un laissez-passer d’autocollant,” McGovney partagé. “Et je voulais aller dans le dos et leur parler mais [security] ne me laisserait pas entrer. Falaise m’a vu [and] il m’a donné son stratifié. Je suis retourné là-bas et leur responsable de tournée a dit: «Pourquoi lui avez-vous donné ça? Et Falaise a déclaré: «Il a été le premier bassiste METALLICA. “”



