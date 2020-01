L’ancien batteur de Death And Cynic Sean Reinert est décédé à 48 ans

Sean Reinert, batteur de longue date pour les pionniers progressifs / techniques du métal CYNIQUE, est mort. Il a apparemment été retrouvé insensible à son domicile californien vendredi soir (24 janvier). Aucune cause de décès n’a encore été révélée. Il n’avait que 48 ans.

Reinert était membre fondateur de CYNIQUE, avec guitariste / chanteur Paul Masvidalet il est resté dans le groupe jusqu’en septembre 2015.

En 1991, Reinert et Masvidal rejoint le légendaire groupe de Floride DÉCÈS pour enregistrer le “Humain” album. Après avoir tourné avec DÉCÈS, ils sont retournés à CYNIQUE.

1993 a vu la sortie de CYNIQUEpremier album de, “Concentrer”, qui est considéré comme un LP historique dans le domaine du métal technique / progressif. Après CYNIQUEde la division initiale, Reinert et Masvidal déménagé à Los Angeles, où ils ont continué à travailler avec la musique en écrivant et en jouant pour des émissions de télévision et des films.

En 1999, Reinert aidé Masvidal forme ÆON SPOKE, qui était décrit comme un groupe de “rock éthéré”. En 2007, CYNIQUE reformé pour une tournée et enregistré un nouvel album, “Tracé dans l’air”, sorti en 2008 et suivi de plus de tournées. Après “Tracé dans l’air”, CYNIQUE publié deux EP conceptuels, “Retracé” (2010) et “Anatomie à base de carbone” (2011). Seandernière apparition enregistrée avec CYNIQUE était “Veuillez courber pour nous libérer”, qui est sorti en février 2014 via Saison de brume.

Reinert joué ses derniers spectacles avec CYNIQUE en septembre 2015 au Japon. Il a ensuite déclaré que les «performances n’étaient pas à la hauteur» et a imputé le manque de préparation du groupe à «l’accumulation de différences dans les directions musicales et les pratiques commerciales».

Après sa sortie de CYNIQUE, Sean a été impliqué avec le groupe de rock progressif de Los Angeles DES ÊTRES PARFAITS, dont le dernier album, “Vier”, a été publié en janvier 2018 via InsideOut Music.



Je suis vraiment sans mots à la mort de mon ami et collègue Sean Reinert. Je viens de décrocher avec Sean’s …

Publié par Death (Official) le samedi 25 janvier 2020

RIP à un monstre absolu et génie sur les tambours. Je suis sans voix et je n’ai pas de détails.

Chris

Publié par Death (Official) le samedi 25 janvier 2020

RIP Sean Reinert, mon ami depuis plus de 30 ans et l’un des meilleurs batteurs de la planète. Quelqu’un l’arrête ….. Je ne peux pas croire cela …..

Publié par Kelly R Shaefer le samedi 25 janvier 2020

Absolument vidé. Mon batteur de métal préféré de tous les temps est décédé en moins d’un mois du meilleur batteur de rock de tous les temps. Ma…

Publié par Travis Ryan le samedi 25 janvier 2020

Sean est la raison pour laquelle je joue du death metal. Je ne peux pas.



RIP meilleur mec jamais.

Publié par John Longstreth le samedi 25 janvier 2020

Tellement triste d’entendre de bons amis passer. Sean Reinert n’était pas seulement un batteur légendaire mais un bel être humain ….

Publié par Ryan Van Poederooyen le samedi 25 janvier 2020

RIP Sean Reinert … Un de mes batteurs de métal préférés. Toujours souriant, doux, précieux … Pionnier à bien des égards, dans son …

Publié par Michael Berberian le samedi 25 janvier 2020

Sean était incroyable à tous points de vue, une si grande personne. DÉCHIRURE. frère!

Publié par Shannon Hamm le samedi 25 janvier 2020

Sean Landon Reinert reste en paix frère. Tu nous manqueras toujours. Vous faites toujours partie de la famille Aghora.

Publié par Aghora le samedi 25 janvier 2020

Mort légendaire / batteur cynique et cher ami Sean Reinert décède à seulement 48 ans …

Publié par Sick Drummer Magazine le samedi 25 janvier 2020

OMG Je viens d’entendre parler du décès d’un de mes batteurs préférés et d’une influence MASSIVE sur ma batterie, Sean Reinert. La performance de Sean sur l’album Death «Human» est peut-être la plus grande performance de batterie de metal jamais réalisée. RIP Sean! https://t.co/UMBhHRcRjB

– Richard Christy (@cwotd) 25 janvier 2020



