L’ancien batteur Slayer Paul Bostaph dévoile un nouveau projet musical

Paul Bostaph dit qu’il travaille sur un projet musical avec un de ses “amis” qui est “très familier” à tout le monde.

L’ancien SLAYER batteur a abordé ses plans futurs tout en répondant à une question de fans sur Instagram.

On lui a demandé s’il avait desSLAYER projets “en cours, Bostaph a répondu: “oui! Quelque chose se prépare avec un de mes amis qui vous est très familier. Je vais vous donner 3 suppositions …”

L’une des “suppositions” est venue de Bostaphcollègue, actuel OVERKILL le batteur Jason Bittner, qui a sonné avec “Kerry, Gary et Anselmo cmon – tout le monde le sait maintenant! “, faisant référence à un nouveau groupe dont Bostaph, SLAYER guitariste Kerry King, SLAYER/EXODE guitariste Gary Holt et ancien PANTERA chanteur Philip Anselmo. (Il convient de noter que Holt a déclaré dans des entretiens récents qu’il se concentre sur EXODE dans un avenir prévisible, ce qui rend peu probable sa participation à un tel projet.)

Bostaph, qui a également joué avec EXODE, TESTAMENT et INTERDIT, n’a commenté aucune des suppositions, mais il a révélé dans son original Instagram poste qu’il avait “une surprise à venir la semaine prochaine pour, espérons-le, aider à l’ennui” pendant le temps d’arrêt du coronavirus. Il a également exhorté tout le monde à “rester à la maison, peu importe combien il est difficile d’être enfermé toute la journée”.

Roi a récemment fait allusion à de la nouvelle musique, disant qu’il n’était pas tout à fait prêt à raccrocher.

SLAYER a joué son dernier concert le 30 novembre 2019 au Forum de Los Angeles.

Bostaph, qui était auparavant SLAYERbatteur de 1992 à 2001 et a enregistré quatre albums avec le groupe, rejoint SLAYER en 2013 après le batteur d’origine du groupe, Dave Lombardo, a été licencié du groupe en raison d’un différend contractuel avec les autres membres du thrash metal californien.

Il y a plusieurs années, Roi Raconté Fusible sur Bostaph: “Paul, Je veux dire, c’est une machine. Je ne m’inquiète pas du tout pour lui. Il n’aurait jamais été hors de SLAYER s’il n’a pas arrêté deux fois. Il n’a jamais été question de quelque chose de personnel – il a toujours été mon ami – il a donc été très facile pour lui de revenir et de participer à nouveau. “

Parler à Loudwire sur Bostaphcontributions de SLAYERdernier album de, “Repentless”, Roi a déclaré: “Je pense que cela rend l’unité entière, plus que tout. Bien sûr, Paul peut jouer la merde hors des tambours. Je ne savais pas – et je ne veux pas dire cela de manière préjudiciable à Paul – Je n’ai jamais réalisé Paul avait tellement de niche SLAYER les fans qui sont juste Bostaph Ventilateurs; Je ne m’en rendais pas compte et beaucoup de gens me l’avaient dit depuis Paul a travaillé sur le dossier. Et je pense que c’est super. J’avais l’habitude de dire «Dieu déteste [Us All]” était à lui ‘Règne dans le sang’ – Bostaph‘s. Le nouveau est le sien ‘Règne dans le sang’. Le nouveau… Je jouerais n’importe quelle chanson en direct. “

Voir ce post sur Instagram

J’ai pensé que c’était le bon moment pour faire des améliorations à la maison. J’espère que nous renverserons ce pic! Rappelez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Cela nous affecte tous. Veuillez rester à la maison, peu importe combien il est difficile d’être enfermé toute la journée. Faisons-le les uns pour les autres et pour nos aînés également. J’ai une surprise à venir la semaine prochaine pour, je l’espère, aider à l’ennui. Je vous souhaite à tous … Meilleurs voeux! #stayhome #stayhealthy #staysafe #staypositive

Un post partagé par Paul Bostaph (@paulbostaphofficial) le 20 mars 2020 à 20h59 PDT

Mots clés:

tueur

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).