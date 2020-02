L’ancien chanteur d’Anthrax Dan Nelson plaide coupable d’avoir attaqué deux hommes plus âgés

Ancien ANTHRAX chanteur Dan Nelson a plaidé coupable d’avoir battu deux hommes âgés à l’intérieur d’un hôtel de Queens, à New York, l’été dernier.

Le musicien de 43 ans a été accusé d’avoir frappé les hommes plus âgés le 30 août 2019 à l’hôtel Aloft New York LaGuardia Airport à East Elmhurst.

Selon MetalSucks, Nelson a comparu devant le tribunal le 17 janvier et a plaidé coupable à des chefs d’accusation de voies de fait au deuxième degré pour avoir blessé une victime âgée de 65 ans ou plus et à un chef de voies de fait d’avoir causé des blessures physiques de façon imprudente. La condamnation est prévue pour le 3 avril.

L’attaque présumée s’est produite après que l’une des victimes a demandé Nelson une question qui a apparemment déclenché le chanteur.

“L’un des vieillards a dit quelque chose qui a causé[[Nelson]pour devenir enragé et il les a ensuite frappés “, a déclaré la police au Daily News.

James Paolino, 75 ans, l’une des victimes présumées, a déclaré avoir dit au chanteur: “Vous avez eu une nuit difficile.”

Selon Paolino, lui et son ami, 74 ans Philip Falcone, est allé à l’hôtel parce qu’un de leurs amis remplaçait pour Nelsonest le batteur régulier lors d ‘un spectacle à l’ hôtel. Nelson, a-t-il dit, semblait trop ivre pour jouer.

“Il a frappé. Il ne peut même pas accorder sa guitare. Il avait bu sans arrêt,” Paolino Raconté Nouvelles quotidiennes.

L’agression présumée s’est produite Paolino et Falcone partagé un ascenseur avec Nelson Après le spectacle. Après Paolino a fait le commentaire “nuit agitée”, Nelson “a commencé à me donner des coups de pied et à me frapper à la tête”, Paolino m’a dit. “C’étaient de vrais coups de pied MMA (arts martiaux mixtes). Il m’a renversé. Je suis au sol qui saigne. Il a cassé mes lunettes et je savais que les coups de pied suivants venaient pour ma tête. Je suis impuissant.”

Après Falcone essayé de diffuser la situation, Nelson aurait lui aussi donné des coups de poing.

“Je tremble toujours. C’était très traumatisant. Il a mis mes aides auditives à terre. Ce type est un animal.” Falcone m’a dit.

Deux semaines après l’incident présumé, Nelsonl’avocat de Marc Isaac a déclaré le musicien a contesté les allégations.

“J’ai vu la vidéo, et ce qu’ils disent n’est pas correct”, Isaac Raconté Nouvelles quotidiennes. “Je peux vous dire qu’il n’y a pas eu d’altercation sanglante. C’est complètement faux.”

Nelson était officiellement ANTHRAX pendant près de deux ans – de fin 2007 à juillet 2009 – durant laquelle il a enregistré une première version du groupe “Adorer la musique” album. Après Nelson et le groupe s’est séparé, le LP a été temporairement mis de côté pendant ANTHRAX compris sa situation de chanteur. Une fois que Joey Belladonna est revenu dans la programmation début 2010, ANTHRAX est retourné dans le studio et retravaillé les chansons sur “Adorer la musique” avec Joeyle chant.

Nelson en 2012 a réglé une poursuite contre laquelle il a déposé ANTHRAX sur les retombées de son départ du groupe de métal vétéran. Les détails du règlement n’ont pas été rendus publics.

Le chanteur a déposé une plainte en novembre 2011 affirmant que Charlie Benante (tambours), Frank Bello (basse) et Scott Ian (guitare) a faussement déclaré dans “de nombreuses interviews” qu’il avait “brusquement démissionné” après être tombé malade, forçant l’annulation d’une tournée. La poursuite de 2,65 millions de dollars alléguait également que Benante Raconté BLABBERMOUTH.NET cette Nelson “était un tyran.”

Le natif de Long Island a déclaré que la “diffamation intentionnelle” de ses ex-camarades de bande lui avait causé une perte de revenu et nui à sa réputation.

Avant de conclure l’accord, ANTHRAX avocat Brian Caplan dit au juge que Nelson avait été offert un “montant assez faible” et co-auteur de onze ANTHRAX chansons pour lesquelles le groupe a enregistré “Adorer la musique”, selon le New York Daily News.

