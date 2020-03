L’ancien chanteur de Black Sabbath, Tony Martin, jouera du matériel classique de Magnum lors d’une tournée au Royaume-Uni

Ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin se joindra ROYAUME DE FOLIE, avec MAGNUM anciens Mark Stanway, Micky Barker, Richard Bailey et Mo Birch, pour ses spectacles au Royaume-Uni 2020 pour jouer des classiques MAGNUM matériel de la célèbre ère 1978-1994.

Tony a évidemment besoin de peu d’introduction aux fans de rock. En tant que chanteur de longue date de SABBAT NOIR, il a fait plusieurs tournées à travers le monde de 1987 à 1997 et a enregistré cinq albums studio très acclamés et un album / vidéo live. De plus, il a maintenu une carrière solo active et a collaboré avec de nombreux artistes de première division, y compris M3 WHITENAKE CLASSIQUE qui a également présenté Stanway et Jimmy Copley aux côtés du SERPENT BLANC trio de Bernie Marsden, Micky Moody et Neil Murray.

Sa connexion avec MAGNUM remonte encore à son groupe précédent, le ALLIANCE justificatif MAGNUM lors de sa tournée au Royaume-Uni en novembre / décembre 1985.

“Nous nous sentons incroyablement honorés d’avoir notre bon ami Tony Martin à bord pour ces dates “, explique Stanway. “Nous sommes convaincus que notre public appréciera d’entendre Tonystyle vocal distinctif dans le cadre d’une soirée classique MAGNUM chansons et des répétitions à ce jour, il est devenu clair que cela promet d’être une collaboration très excitante.

“Depuis la création de ROYAUME DE FOLIE en 2018, nous avons eu la chance d’avoir plusieurs musiciens de haut niveau rejoindre le noyau de Micky, Richard, Mo et moi-même. Travailler avec des musiciens d’un calibre aussi élevé nécessite bien sûr une certaine flexibilité, car les joueurs de cette qualité sont très demandés pour d’autres projets et les changements sont donc quelque peu inévitables de temps en temps. Cependant, je me considère vraiment chanceux d’avoir un vivier de talents aussi riche, établi grâce à des amitiés nouées et maintenues au cours des cinq dernières décennies dans la musique. Bien que personne ne puisse prédire l’avenir, ce que nous pouvons assurer à notre public, c’est un engagement continu envers la qualité. “

Martin ajoute: “Merci pour l’accueil chaleureux, j’ai vraiment hâte de passer du temps avec un tas de huards dans un royaume de folie! … Je plaisante … Super de pouvoir aider des amis et donner une autre vie à quelques chansons bien-aimées. Au revoir. “

ROYAUME DE FOLIE dates de tournée avec Tony Martin:

17 septembre – Newcastle, The Cluny



18 septembre – Glasgow, Hard Rock Cafe



19 septembre – Kinross, Green Hotel



25 septembre – Londres, sous le pont



26 septembre – Havant, le printemps



27 septembre – Milton Keynes, écuries



02 octobre – Stoke, onze



03 octobre – Buckley, Tivoli



04 octobre – Sheffield Corporation



10 octobre – Swindon, niveau III



30 octobre – Colchester, Arts Centre



31 octobre – Maidenhead, Norden Farm Centre



03 décembre – Wolverhampton, Newhampton Arts Centre



04 décembre – Bradford, Nightrain



