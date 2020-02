L’ancien chanteur de Flyleaf Lacey Sturm enregistre un nouvel album solo

Ancien PAGE DE GARDE chanteur Lacey Sturm a commencé le processus d’enregistrement de son deuxième album solo. Vendredi dernier, elle a annoncé que des pistes de batterie étaient en cours de préparation pour le disque, qui devrait être publié plus tard cette année.

Sturm a précédemment révélé qu’elle avait collaboré avec POÊLONc’est Korey Cooper pour le projet.

Lacépremier album solo de “Life Screams”, a été publié en février 2016 via Records du suiveur avec The Fuel Music Distribution. Le dossier comprenait des collaborations avec Tonnelier, mari / guitariste Josh Sturm, et Prix ​​Grammyscénariste et producteur primé David Hodges. Un album de 12 chansons, “Reflect Love Back: Soundtrack Vol 1”, suivi en 2019, avec des chansons écrites et enregistrées par Lacé et Josh Sturm comme bande originale d’une série de vidéos de 12 semaines, Reflect Love Back.

Sturm a récemment collaboré sur une piste pour BRISER LE BENJAMINc’est “Aurore” album, une collection de versions repensées des plus grandes et des plus populaires chansons du groupe. Sturm mène également unePAGE DE GARDE vie en tant qu’auteur, conférencière motivante et mère de trois enfants heureusement mariée.

Sturm la gauche PAGE DE GARDE en octobre 2012. Elle a été remplacée par Kristen May, qui a enregistré un album avec le groupe, 2014’s “Entre les étoiles”, avant de quitter.



Journée parfaite pour enregistrer quelques tambours ❄️ ⛄️ @ Pittsburgh, Pennsylvanie

Publié par Lacey Sturm le vendredi 7 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).