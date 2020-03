L’ancien chanteur de Iced Earth, Matt Barlow, interprète la version acoustique de “ I Died For You ” (vidéo)

Une nouvelle vidéo de l’ancien TERRE GELÉE chanteur Matt Barlow interpréter une version acoustique de la chanson du groupe “Je suis mort pour toi” peut être vu ci-dessous. Le morceau est apparu à l’origine sur TERRE GELÉEquatrième album de 1996 “The Dark Saga”.

Barlow a posté la vidéo sur son Facebook page et inclus le message suivant: Frères et Sœurs! Je voulais voir si je pouvais remonter le moral et rejoindre mes confrères musiciens par solidarité, en interprétant un favori des fans TERRE GELÉE syntonisez un style de cow-boy solitaire. Je ne suis évidemment pas Jon Schaffer à la guitare, mais j’espère que vous pourrez toujours trouver la joie de ma performance. Veuillez garder tous mes amis et ma famille (musiciens, techniciens du son, techniciens de la guitare, techniciens de la batterie, équipes de route, organisateurs de tournées, etc.) dans vos cœurs et vos esprits, car ils seront probablement très durement touchés par tous les arrêts. Aider là où vous le pouvez sera grandement apprécié! “

TERRE GELÉE a joué son dernier spectacle avec Barlow lors de l’édition 2011 du Wacken Open Air festival à Wacken, Allemagne.

Barlow a annoncé son départ de TERRE GELÉE en mars 2011. Dans une déclaration sincère, il a cité son engagement envers sa famille et la nécessité de TERRE GELÉE faire plus de tournées que les raisons de sa retraite; cependant, il s’est engagé à jouer avec TERRE GELÉE à toutes les dates des festivals européens 2011, y compris Wacken Open Air.

Courant TERRE GELÉE chanteur Stu Block (anciennement de DANS L’ÉTERNITÉ) a fait ses débuts en direct avec le groupe en novembre 2011.

TERRE GELÉEdernier album de, “Incorruptible”, est sorti en juin 2017 via Century Media.



Je suis mort pour toi – Version Cowboy solitaire

Frères et sœurs!

Je voulais voir si je pouvais remonter le moral et rejoindre mes collègues musiciens par solidarité, en interprétant une chanson Iced Earth préférée des fans dans un style de cow-boy solitaire. Je ne suis évidemment pas Jon Schaffer à la guitare, mais j’espère que vous pourrez toujours trouver la joie de ma performance. Veuillez garder tous mes amis et ma famille (musiciens, techniciens du son, techniciens de la guitare, techniciens de la batterie, équipes de route, organisateurs de tournées, etc.) dans vos cœurs et vos esprits, car ils seront probablement très durement touchés par tous les arrêts. Aider là où vous le pouvez sera grandement apprécié! ?

#musicianshelpingmusicians



#lonesomecowboy



#threechordmonty



#Terre gelée



#Je suis mort pour toi

Publié par Matthew Barlow (Officiel) le mardi 24 mars 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).