L’ancien chanteur de Queensrÿche Geoff Tate est «étonné» et «humilié» par la puissance persistante de «Operation: Mindcrime»

Ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a récemment discuté avec Silver Tiger Media en Australie. La conversation complète peut être diffusée sur SilverTigerMedia.com.au. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur son morceau préféré de “Opération: Mindcrime” chanter en direct:

Geoff: “Je n’ai pas nécessairement de favori. Je suis vraiment attaché à toutes les chansons. Elles sont toutes en quelque sorte pour moi. Je ne les considère pas comme des morceaux séparés. Je pense à eux tout comme l’album. Peut-être que c’est à cause de le faire comme ça. Je ne le fais presque jamais une chanson à la fois – c’est presque toujours en groupe, dans son intégralité. C’est comme ça que j’aime le plus jouer. “

Sur la tenue de l’album:

Geoff: “Je suis absolument étonné et tellement humilié par l’acceptation que l’album a eu pendant toutes ces années. Je fêtais les 30 ans de l’album. Je pensais que ça allait être, comme, une tournée de 12 semaines ou quelque chose comme ça comme ça. Cela s’est transformé en 36 mois et 26 pays différents. Il s’est vraiment étendu en quelque chose de bien plus grand que ce à quoi je m’attendais, et je suis très heureux – absolument étonné, en fait. “

Lors de l’exécution de l’album en direct:

Geoff: “Je pense que ce que je fais, je me mets en quelque sorte dans le personnage principal de l’album, et je sorte de vivre et de respirer sa personnalité. Je peux le faire avec succès pendant un certain temps, mais ensuite ça commence à me prendre en charge et je devez le mettre de côté pendant un certain temps [laughs]. Ce n’est vraiment pas le personnage le plus heureux – il est très déchiré et conflictuel et assez déprimant, vraiment. Je dois me mettre dans cet état d’esprit afin de l’exécuter pour lui rendre justice. “

Pour savoir s’il s’intéresse au théâtre musical:

Geoff: “On m’a demandé de faire différentes choses comme ça au fil du temps, mais je n’ai tout simplement pas trouvé quelque chose qui me semblait bien – quelque chose dans lequel je pouvais vraiment mordre les dents. Cela ne signifie pas que cela ne se produira pas . Je regarde toujours autour de moi et je garde mes options ouvertes. “

Sur ses prochaines étapes musicales:

Geoff: “L’Australie est en fait le dernier endroit où nous venons de jouer «Opération: Mindcrime» dans son intégralité pour célébrer le 30e anniversaire. En février, nous commençons une nouvelle tournée, qui marque le 30e anniversaire de la ‘Empire’ album. J’y pense vraiment, car il y a des chansons sur cet album que je n’ai jamais jouées en direct auparavant. Je fais quelque chose de nouveau là-bas et quelque chose de différent pour moi, et j’en suis vraiment satisfait. Je pense que ça va être une grande tournée pour beaucoup de fans de ces disques. On joue aussi «Rage For Order» dans son intégralité, qui est un album vraiment différent de celui ‘Empire’. Les deux albums sont comme le jour et la nuit. C’est vraiment un contraste. “

Sur son annonce récemment “Pass Voyage Backstage” visites touristiques:

Geoff: “Fondamentalement, ce sont des gens qui s’inscrivent pour faire une visite guidée avec moi. J’en ai fait pas mal maintenant en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie … Nous venons d’en faire un dans le Pacifique Nord-Ouest ici où j’habite . Nous l’organisons généralement autour de la musique et du tourisme. Beaucoup de gens veulent voyager dans un endroit comme l’Italie, par exemple. Ils ne sont pas sûrs – ils ne sont jamais sortis du pays ou peut-être qu’ils ne sont pas à l’aise avec la langue, mais ils veulent voir certaines choses, donc nous leur donnons la possibilité de nous accompagner. Je suis un voyageur assez aguerri et je suis allé dans beaucoup d’endroits, et nous montrons aux gens notre vision de l’Italie, pour par exemple, en Irlande ou en France. Nous allons dans des musées; nous allons dans tous les sites du patrimoine de l’UNESCO. Nous allons aussi dans de nombreux pubs et caves et distilleries et nous dégustons les boissons locales où que nous soyons, et nous avons aussi beaucoup de musique l’entourant … Parfois, nous nous basons sur une seule zone. Nous aurons une grande maison et tout le monde restera à la maison … En mai, nous allons en Écosse et nous montons dans les Highlands écossais pour le golf, la pêche à la mouche, la dégustation de whisky et la musique. “

Tatedernier anniversaire de “Opération: Mindcrime” aura lieu à Melbourne, en Australie, le 1er février. Quatre jours plus tard, il entamera sa tournée célébrant le 30 e anniversaire de “Empire” à Tampere, Finlande.



