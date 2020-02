L’ancien chanteur de TNT et Skid Row Tony Harnell célèbre deux ans de sobriété

Ancien TNT et SKID ROW chanteur Tony Harnell a célébré le deuxième anniversaire de sa sobriété le 28 janvier. Harnell a posté une photo de son médaillon de sobriété AA, qui a les mots «Pour toi-même être vrai» et «unité, service et rétablissement» gravés autour du chiffre romain pour 2. Il a écrit: «L’an 2 de la sobriété a été une question de compréhension ce que cela signifie d’être sobre. Le monde qui vous entoure est différent lorsque vous changez de point de vue. Je suis reconnaissant aujourd’hui pour beaucoup de choses, et encore moins, les personnes merveilleuses que j’ai la chance d’avoir dans ma vie, y compris vous tous! xo T “

Harnell dit précédemment que sa consommation d’alcool était en partie responsable de son arrêt SKID ROW via les réseaux sociaux, expliquant que c’était “une chose vraiment stupide” et “très peu professionnelle”.

Harnell rejoint SKID ROW en avril 2015 en remplacement de Johnny Solinger, qui a été le leader du groupe pendant quinze ans. Tony quitter le groupe huit mois plus tard, en écrivant dans un Facebook publier que “être ignoré et manqué de respect n’est pas mon truc.”

Tony dit plus tard dans une interview avec “Rock Talk avec Mitch Lafon” qu’il a officialisé sa sortie après l’avoir traversé a été décrit comme «l’un des moments les plus difficiles» de sa vie. “Et le point culminant a été la fin de 2015, et j’étais dans un bar, je buvais trop, j’étais énervé par le monde et j’ai fait une chose stupide”, a-t-il déclaré. “Et c’était tout. Et c’était très peu professionnel. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant, et je n’ai rien fait de tel depuis. Et je n’en suis pas fier.”

Harnell a continué pour confirmer que sa consommation d’alcool a «joué un rôle» dans la façon dont il a cessé de fumer SKID ROW. “Et beaucoup de gens qui me connaissent seraient, par exemple,” Quoi? Nous n’avons jamais vu le type ivre “”, a-t-il déclaré. “C’était mon petit truc privé que beaucoup de gens n’étaient pas vraiment au courant – pas même certains qui étaient très proches de moi. Donc ça a définitivement joué un rôle. Je ne dirais pas que c’était la seule chose qui était “faux” à l’époque, mais cela a joué un rôle dans l’ensemble du scénario. “

Tony a également affirmé qu’il s’était depuis “excusé auprès du groupe et des fans”. Il a ajouté: “C’était une chose vraiment stupide à faire. C’est essentiellement tout ce qu’il y a à faire.”

SKID ROW guitariste Dave “Snake” Sabo dit au “Nation du Tronc” montrer que les choses se sont effondrées si rapidement avec Harnell parce que “certaines choses ne sont tout simplement pas censées fonctionner … elles ne fonctionnent tout simplement pas ensemble. Le connaître avant et ensuite travailler avec lui, c’était deux choses distinctes … c’était vraiment deux choses différentes”, a-t-il expliqué. “Beaucoup de conflits, beaucoup de coups de tête, et c’est juste que … ça ne s’est jamais maillé, ça n’a jamais été juste. Nous le connaissions depuis longtemps, [but we] n’a jamais travaillé avec lui – n’a jamais travaillé dans une situation de groupe, dans un environnement de groupe avec lui. Et vous savez quoi – pour le meilleur ou pour le pire, c’est notre groupe; cela nous appartient. Et donc si quelqu’un veut venir travailler avec nous, nous avons une certaine façon de faire les choses, et cela peut ne pas fonctionner pour certaines personnes. Ça n’a pas marché pour lui. Regardez, [he’s] un gars talentueux; ce n’était tout simplement pas bon pour nous. “

Harnell a été remplacé en SKID ROW du chanteur d’origine sud-africaine d’origine britannique ZP Theart, qui avait auparavant FORCE DU DRAGON, RÉSERVOIR et JE SUIS JE.



