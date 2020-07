L’ancien chanteur de voyage Steve Perry dit qu’il n’a donné la permission à aucun candidat politique d’utiliser «  N’arrêtez pas Believin  »

Ancien PÉRIPLE chanteur Steve Perry dit qu’il est contre l’utilisation de la musique du groupe dans les campagnes politiques.

Poiré a pris son Twitter Vendredi soir (3 juillet) pour écrire: « En tant que compositeur de N’arrêtez pas Believin ‘, Je n’ai donné la permission à aucun candidat politique d’utiliser cette chanson! «

Quelques heures plus tard, PÉRIPLE guitariste Neal Schon, qui a co-écrit le hit de 1981 avec Poiré et claviériste Jonathan Cain, répondu à Poirétweet, écrivant: « Huh .., drôle quand j’ai essayé de l’arrêter il y a quelques années, la direction m’a dit que vous et[[Poirél’avocat de longue date] Lee Phillips ne voulait pas jouer avec ça … @NealSchonMusic alors qu’est-ce qui le rend différent maintenant? «

En 2011, politicien conservateur Newt Gingrich utilisé « N’arrêtez pas Believin ‘ » lors d’un événement de campagne. PoiréLes représentants légaux ont envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir. « Ils pensent simplement que la musique est gratuite comme beaucoup d’autres personnes sur la planète », Phillips Raconté Variété.

Dans une interview de 2009 avec CBCc’est « Q » spectacle des affaires culturelles, Poiré dit qu’il a toujours pensé « N’arrêtez pas de croire » – qui est le téléchargement numérique le plus vendu d’un morceau qui n’était pas sorti à l’origine au cours de ce siècle, selon Nielsen SoundScan – avait du potentiel en tant que célibataire. Il a toujours été un succès auprès du public, bien qu’il n’ait pas été très bien diffusé à la radio au moment de sa publication, a-t-il déclaré.

« Quand nous faisions la chanson en 1981, je savais que quelque chose se passait, mais honnêtement, quand je l’ai vu dans le film ‘Monstre’ avec Patty Jenkins, J’ai commencé à penser: « Oh mon Dieu, il y a vraiment quelque chose. » «

Il a ajouté: « Les paroles sont des paroles fortes pour ne pas abandonner, mais c’est aussi être jeune, c’est aussi traîner, ne pas abandonner et chercher cette émotion cachée quelque part dans l’obscurité que nous recherchons tous. C’est d’avoir de l’espoir et de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles, parce que je vous dis que les choses deviennent difficiles pour tout le monde. «

Actuel PÉRIPLE chanteur Arnel Pineda, qui dirige le groupe depuis 13 ans, a déclaré CBS News en 2012, « Même avant de découvrir ‘N’arrêtez pas Believin’ ‘, c’est ma devise – vous savez, de ne jamais cesser de croire en moi. La vie que j’ai traversée, toutes ces épreuves, je n’ai cessé de croire qu’un jour, quelque chose de magique se produirait dans ma vie. «

En avril dernier, « N’arrêtez pas Believin ‘ » est devenu un appel de ralliement pour les patients qui se remettaient du COVID-19 dans deux hôpitaux de New York et du Michigan. La chanson a été jouée à l’hôpital Henry Ford à Detroit, au Michigan et au New York-Presbyterian Queens Hospital lors des célébrations pour les patients qui l’emportent sur le coronavirus.

En tant qu’auteur-compositeur de Don’t Stop Believin ’, je n’ai autorisé aucun candidat politique à utiliser cette chanson! – Steve Perry (@StevePerryMusic) 4 juillet 2020

Huh .., drôle quand j’ai essayé de l’arrêter il y a quelques années, la direction m’a dit que vous et Lee Phillips ne vouliez pas jouer avec ça … @NealSchonMusic alors qu’est-ce qui le rend différent maintenant? – NEAL SCHON MUSIC (@NealSchonMusic) 4 juillet 2020

