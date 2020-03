L’ancien chanteur des Cro Mags, John Joseph, dit que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre d’acheter des produits de groupe pour le moment

Ancien CRO-MAGS chanteur John Joseph a appelé des groupes qui demandent à leurs fans d’acheter leurs produits au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a fermé toute la musique live et les tournées dans un avenir prévisible, asséchant ainsi la principale source de revenus pour la grande majorité des musiciens qui travaillent.

“L’Américain moyen a 400 $ en banque après avoir payé ses factures mensuelles – en ce moment ils pensent comment je vais acheter de la nourriture pour moi ou ma famille le mois prochain, pas un groupe qui baise un sweat à capuche ou un t-shirt,” Joseph a écrit sur son Twitter plus tôt dans la journée (mercredi 18 mars). “Donc, à moins que vous ne puissiez arrêter le merch comestible avec cette merde pendant une minute.”

Il a poursuivi dans un tweet séparé: “Et je suis un musicien de travail depuis 1981, je suis aussi un auteur qui a des livres en ce moment, je n’essaie de vendre à personne rien, j’essaie juste d’offrir si l’espoir et la perspicacité de rester en bonne santé et sûr

“Je m’adresse aux groupes dont tous les autres articles sont” aidez-nous maintenant “en achetant un T-shirt ou autre chose – regardez si vous êtes riche par tous les moyens allez acheter ce que vous voulez – ce n’est pas le cas pour le plus cool avec votre fantaisie rockstar pendant une minute “, a ajouté John.

Un certain nombre d’artistes ont vu leurs dates de concerts baisser car ils sont soit annulés soit reportés à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Selon Rolling Stone, l’achat de marchandises est actuellement l’un des meilleurs moyens de soutenir les artistes.

Alors que des pays comme l’Italie se verrouillent pour essayer de contenir la propagation du virus, les festivals et les premières de films sont également reportés ou annulés à travers le monde.

Il y a eu jusqu’à présent plus de 200 000 cas confirmés et plus de 8 000 décès, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 6 500. Aux États-Unis, plus de 110 personnes infectées par le virus sont décédées, un bilan qui devrait augmenter rapidement.

Joseph et batteur Mackie Jayson a récemment conclu un accord avec Harley Flanagan concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan joue maintenant sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson jouent comme CRO-MAGS “JM”.

