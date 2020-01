L’ancien chanteur d’Exodus Rob Dukes: Pourquoi je ne lis pas les commentaires de Blabbermouth.Net

Dans une toute nouvelle interview avec TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynna “No Fuckin ‘Regrets With Robb Flynn” podcast, ancien EXODE chanteur Rob Dukes a parlé de son dégoût pour les ennemis de l’Internet, en particulier ceux qui critiquent son apparence personnelle au lieu de ne contester que ses contributions musicales. Ducs a dit (entendre le son ci-dessous): “Si quelqu’un me dit:” Hé, mec, je n’aime pas ta voix. ” Je serai, “D’accord. C’est bien.” Mais si quelqu’un dit: “Tu es un gros putain de perdant,” va te faire foutre. Tu peux me sucer la bite, parce que foutre le pied. Ce n’est pas une opinion – c’est juste que tu es une bite pour être une bite. Si tu ne le fais pas comme ma voix, si vous n’aimez pas la façon dont ma voix est, alors ça va, mec. Allez écouter les plus âgés[[EXODE]des trucs. Mais si tu veux continuer Blabbermouth et merde sur moi, alors ça va. Peu importe. Je m’en fiche. Tu ne vas pas affecter ma putain de vie, parce que je sais que si je mets mon curriculum vitae de mon expérience de vie contre le vôtre, tu vas échouer. A moins que vous ne soyez Tom Araya [[SLAYER]écrit sur le Blabbermouth babillard, puis merde. Maintenant, quand il y a certaines personnes qui m’ont dit certaines choses, c’était suffisant. Comme quand Kerry King [[SLAYER]dit: “Mec, tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à EXODE. ‘ Quand il m’a dit ça, après avoir joué avec eux à Hellfest cette année-là, la dernière fois que j’ai vu Jeff Hanneman [enretard[lateSLAYER guitariste]avant de tomber malade, quand il m’a dit ça, j’ai arrêté d’écouter… je ne pense pas Blabbermouth puisque. Je ne pense pas avoir jamais écouté un autre putain de commentaire de quiconque. “

Ducs rejoint EXODE en janvier 2005 et est apparu sur quatre des albums studio du groupe – “Machine à tuer à tête de pelle” (2005), “L’exposition Atrocity … Pièce A” (2007), “Qu’il y ait du sang” (2008, un réenregistrement de EXODEclassique de 1985 LP, “Lié par le sang”) et “Pièce B: La condition humaine” (2010). Il a été licencié en 2014 et remplacé par un Steve “Zetro” Souza.

Rob Raconté Flynn qu’il regarde toujours en arrière sur son temps EXODE affectueusement. Il a expliqué: “Pour avoir[[EXODE guitariste] Gary Holt, ce mastodonte créatif d’un être humain – parce qu’il est tellement créatif et qu’il a continué pendant si longtemps – pour qu’il me choisisse parmi toutes les personnes qu’il aurait pu choisir … Parce qu’il aurait pu sortir et avoir – il y avait des milliers de personnes qui auraient quitté leur concert actuel pour venir le faire. Mais il m’a choisi – il a vu quelque chose, et il m’a laissé être moi-même. Et j’en suis éternellement reconnaissant. Et pendant les 10 ans que je l’ai fait, ce fut une période phénoménale de ma vie. “

Trois ans après son licenciement EXODE, Ducs joué avec le groupe lors de son concert de juillet 2017 à San Francisco, Californie. Il a chanté plusieurs chansons avec le groupe le deuxième EXODEde deux nuits à The Chapel dans ce qui a marqué les premiers spectacles du club en tête d’affiche du Bay Area depuis la fin de 2013.

Ducs réside actuellement en Arizona, où il aurait travaillé comme mécanicien spécialisé dans la restauration automobile.



