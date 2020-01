L’ancien chanteur du Styx Dennis Deyoung: ’26 East: Volume 1 ‘Liste des titres, couverture de l’oeuvre dévoilée

Ancien STYX chanteur Dennis DeYoung sortira son nouvel album, “26 Est: Volume 1”, le 10 avril via Frontiers Music Srl. Le LP de 10 chansons mettra en vedette le duo “Au bon vieux temps” avec Julian Lennon.

“26 Est: Volume 1”

01. À l’est de minuit



02. Avec tout mon respect



03. A Kingdom Ablaze



04. Toi mon amour



05. Courir pour les roses



06. Merde ce rêve



07. Ininterrompu



08. La promesse de cette terre



09. Au bon vieux temps



dix. A.D.2020

DeYoung a annoncé à l’origine que ce serait son dernier album mais il a depuis changé d’avis.

“C’était censé être mon dernier album mais il y avait tellement de chansons écrites que Serafino Perugino, PDG de Frontières, a suggéré de le diviser en deux albums plutôt qu’en un “, DeYoung expliqué. “Qu’il en soit ainsi. C’est le Volume 1, qui me semble prétentieux, mais les spécialistes du marketing voulaient que vous sachiez qu’il y en aura deux, alors hé les enfants, il y en a deux; c’est le Volume 1.”

Tout a commencé quand Jim Peterik, un autre Chicagoan et voisin voisin, a envoyé une démo de chanson à Dennis.

“Sinon pour Jim Peterikencouragement, talent et insistance, je n’aurais pas enregistré cette musique “, a déclaré DeYoung. “Il m’a dit une fois que le monde avait besoin de ma musique; à quoi j’ai répondu:” Demandez au monde de m’envoyer un SMS pour vérification. ” Nous avons collaboré dès le départ, joyeusement et de manière transparente, et à ce moment, nous avons écrit neuf chansons ensemble, dont cinq seront sur le volume 1. Juste deux gars de Chicago faisant ce qu’ils font le mieux, faire de la musique et rire. “

La collaboration avec Julian Lennon est arrivé quand DeYoung a écrit un couplet et un refrain d’une chanson avec Lennon à l’esprit. Lennon entendu la démo et a dit qu’il serait honoré de participer. LennonLes voix ont été enregistrées en octobre à Mission Sound à Brooklyn, New York.

DeYoung partagé: “Le moment où nous avons chanté ensemble en studio, c’était magique. J’ai écrit la chanson spécialement pour nos deux voix. Je ne m’étais jamais rencontrée julien auparavant, mais je suis un admirateur depuis «Valotte». “

Le titre de l’album “26 Est” représente le lieu de naissance de STYX. 26 E 101st Place était l’adresse où DeYoung a grandi à Roseland, au sud de Chicago. De l’autre côté de la rue, au 39 E 101e Place, Panozzo jumeaux, Mandrin et John, qui continuerait à former VENTS COMMERCIAUX en 1962, qui deviendra une décennie plus tard le cœur de STYX. L’œuvre de couverture de “26 Est” dispose de trois locomotives, représentant les trois membres originaux de STYX quitter la gare de Chicago rêvant de choses plus grandes et meilleures.

À l’appui de la publication de “26 Est”, DeYoung sera fortement tournée tout au long de 2020. La première étape du trek commence le 14 février au River City Casino de St Louis, Missouri et se termine le 11 juillet à Austin, Texas.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).