L’ancien chef de file des enfants de Bodom Alexi Laiho lance un nouveau groupe, Bodom After Midnight

Ancien ENFANTS DE CORPS guitariste / chanteur Alexi Laiho a lancé un nouveau groupe appelé BODOM APRÈS MINUIT. Le rejoindre dans le groupe sont guitariste Daniel Freyberg (ex-ENFANTS DE CORPS), le batteur Waltteri Väyrynen (PARADIS PERDU), bassiste Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) et claviériste en tournée Lauri Salomaa.

Le sang dans les veines de la plupart des musiciens se caillerait s’ils apprenaient tout d’un coup que l’équipe perpétuellement globe-trotter avec laquelle ils ont enregistré dix albums est sur le point d’imploser. C’était le destin qui regardait Laiho face à face lors d’une réunion de groupe au début de l’année dernière.

L’assemblée étant terminée, les participants étaient parvenus à une décision unanime: le groupe connu sous le nom de ENFANTS DE CORPS cesserait d’exister après un concert au Helsinki Ice Hall en décembre 2019. Le processus de fermeture s’est déroulé comme prévu et les membres se sont séparés comme amis. Fin d’une histoire commencée en 1993.

La situation était un nouveau type de défi. Qu’est-ce qui a traversé l’esprit du guitariste, auteur-compositeur et chef de groupe qui a été continuellement choisi comme le meilleur guitariste de métal au monde par les sondages des lecteurs et des experts de divers magazines de musique et sites Web? Laiho brossé la poussière de ses épaules et accéléré les moteurs. Une nouvelle programmation ou la mort! Heureusement, il n’était pas seul.

Freyberg rampé à travers l’épave pour rejoindre Laiho dans sa quête. S’engager dans une équipe acharnée n’a jamais été un problème pour lui non plus. Mais deux guitaristes ne font pas un groupe. Il était temps de commencer à réfléchir à qui pouvait gérer les tambours, les basses et les claviers. Il y avait de nombreuses options à choisir. Mais comme Laiho avait déjà vu des gens sortir avec moins d’élégance, il voulait obtenir juste les bonnes cohortes.

Une musicalité de haut niveau, une présence sur scène cool et une personnalité appropriée étaient les facteurs mis au microscope. Enfin, les pièces pour compléter le puzzle ont été trouvées. Et le nom de la nouvelle gamme? Il avait été juste sous Alexile nez tout le long.

Laiho mèneront BODOM APRÈS MINUIT pour jouer les apparitions du festival sélectionnées, après quoi le groupe commencera à travailler sur du nouveau matériel.

Pour le moment, il a aussi une autre chose dont il est très excité. LaihoL’autobiographie de, publiée il y a un an, a été expédiée à plus de 11 000 exemplaires en Finlande. “Chaos, contrôle et guitare” sortira en anglais en mai de Johnny Kniga, une empreinte de Werner Söderström Ltd.

BODOM APRÈS MINUIT des dates de tournée:

27 juin – Festival Tuska – Helsinki, Finlande



18 juillet – John Smith Rock Festival – Laukaa, Finlande



15 août – Summer Breeze – Dinkelsbühl, Allemagne



