L’ancien guitariste chef de machine Phil Demmel lance Echoes Of Reckoning Music Umbrella

Ancien TÊTE DE LA MACHINE et actuel LA VIOLENCE guitariste Phil Demmel a lancé un parapluie musical appelé Echoes Of Reckoning. Selon Phil, Echoes Of Reckoning englobera ses différents projets solo et collaborations à travers de nombreux genres: thrash, groove, rock et acoustique. La première sortie du label sera la chanson “La décadence permanente”, avec un casting de stars, dont Demmel, SAIGNEMENT PAR chanteur Brandan Schieppati, MEGADETH bassiste David Ellefson, et SACRED REICH (et ex-TÊTE DE LA MACHINE) le batteur Dave McClain. La piste, qui a été écrite par Demmel fin 2016 et refusée pour utilisation sur TÊTE DE LA MACHINEc’est “Catharsis” , sera disponible numériquement le vendredi 31 janvier prochain.

Commenté Demmel: “J’ai hâte de collaborer avec mes amis et de capturer ces petits instantanés auditifs sur” bande “. Vraiment ravi de piéger la foudre dans une bouteille et de la partager avec le monde numérique. “

Concernant comment “La décadence permanente” sont venus ensemble, Phil a déclaré: “J’avais des morceaux que j’avais écrits et soumis pour un groupe précédent, qui n’ont jamais été utilisés, et je les ai vraiment aimé. Dave McClain et j’avais travaillé sur certains d’entre eux, et je n’arrêtais pas de penser à qui serait parfait pour chanter dessus. Ma femme joue dans SAIGNEMENT PAR avec Brandan, il a fini par écrire toutes les voix et chanter dessus, et c’est sorti tueur. Ellefson et je parlais à NAMM l’année dernière à propos de faire quelque chose ensemble, donc quand cela est arrivé, c’était aussi l’occasion idéale de le faire. Nous ne savons pas si nous sommes un groupe, nous ne savons pas ce que nous faisons, à part le fait que nous avons tous joué sur cette chanson et que nous le creusons. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. »

Demmel a annoncé sa sortie de TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018, expliquant à l’époque qu’il voulait “s’éloigner et faire autre chose musicalement”.

Le printemps dernier, Demmel dit au “Dans les pitons du métal et du chaos automobile” podcast qui TÊTE DE LA MACHINE a fini par devenir un Robb Flynn projet solo vers la fin de son temps avec le groupe. Demmel a également dit que le côté musical de TÊTE DE LA MACHINE a pris un virage serré pour le pire pendant la phase d’écriture pour “Catharsis”, un album qu’il a dit qu’il détestait.



