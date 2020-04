L’ancien guitariste de Dio Rowan Robertson vous apprend à jouer des chansons de l’album “ Lock Up The Wolves ” (vidéo)

Ancien DIO guitariste Rowan Robertson a téléchargé plusieurs vidéos sur son Youtube canal où il vous montre comment jouer certaines des chansons du groupe “Lock Up The Wolves” album. Découvrez les clips ci-dessous.

Il y a deux ans, Rowan a dit qu’il “aimerait” publier des chansons écrites pendant les sessions pour “Lock Up The Wolves” cela n’a pas fait le record final.

Robertson, qui avait 17 ans quand il a rejoint Ronnie James Dio, a été demandé par The Metal Voice s’il serait intéressé à mettre les enregistrements inédits à la disposition des fans du légendaire chanteur.

“Il y a deux chansons qui viennent d’être faites sur une boombox en répétition”, a-t-il dit. “Et j’aimerais vraiment obtenir la permission de la direction, parce que je ne veux pas avoir d’ennuis. J’adorerais qu’ils soient là-bas, mais je pense qu’après Ronnien’est plus là, il n’est pas là pour dire: «Ne joue à personne avec ça. Tu sais ce que je veux dire?”

Dans une interview de 2015, Robertson a déclaré qu’il avait joué les deux chansons en question – qui étaient apparemment intitulées “L’enfer ne la prendrait pas” et “La rivière entre nous” – pour Ronnieveuve et gérante Wendy Dio et qu’elle pensait que la qualité n’était pas “assez bonne” pour les libérer.

Rowan a également été demandé par The Metal Voice pour son avis sur le cours “Dio revient: la tournée mondiale”, qui comporte un hologramme de Ronnie James Dio soutenu par certains de ses DIO coéquipiers.

“Je pense que c’est génial”, a déclaré le guitariste. “Je pense que cela garde sa mémoire en vie, et je n’y vois aucun problème. Je pense que c’est génial.”

À la fin des années 80, Robertson entendu que Ronnie James Dio cherchait un nouveau guitariste. Il a envoyé une cassette à la maison de disques Phonogramme. Après six mois d’attente, il a obtenu une réponse indiquant qu’à ce moment ils n’étaient pas intéressés par lui. Sous l’encouragement de son ami et collègue guitariste Sean Manning (OURAGAN), le tenace Robertson puis contacté le DIO fan club qui lui a alors demandé de lui envoyer sa démo.

Robertson a obtenu une excellente réponse de DIO après avoir reçu la démo via les canaux du fan-club. Fin janvier ou début février 1989, Robertson a été transporté à Los Angeles pour une audition avec DIO. Il a été auditionné deux fois. Immédiatement après la deuxième audition, il a été invité à rejoindre le groupe. Le communiqué de presse pour l’ajout de Robertson à DIO a été envoyée le 18 juillet 1989 et la presse a été invitée à rencontrer le dernier DIO guitariste le 20 juillet 1989 au Oliver’s Pub de New York.

La première DIO album Robertson commencé à travailler avec DIO était “Lock Up The Wolves”. Ces séances comprenaient Jimmy Bain, Vinny Appice et Jens Johansson. Le groupe avait déjà commencé à écrire et à enregistrer quand Jimmy Bain et Vinny Appice ont été soudainement excusés du groupe. Ils ont été remplacés par Teddy Cook et ancien AC DC le batteur Simon Wright.

“Enfermez les loups” est sorti en 1990, et le groupe a entamé une tournée pour soutenir l’album.

Robertson resté avec DIO jusqu’à ce que Ronnie James Dio rejoint SABBAT NOIR en 1991.



