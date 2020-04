L’ancien guitariste de Guns N ‘Roses Bumblefoot publie la chanson instrumentale solo «Planetary Lockdown»

Ancien GUNS N ‘ROSES et actuel SONS OF APOLLO guitariste Ron “Bumblefoot” Thal a sorti une nouvelle chanson instrumentale appelée “Verrouillage planétaire”. Vous pouvez maintenant diffuser la piste ci-dessous.

Thal a déclaré: “C’était début mars 2020, en tournée avec SONS OF APOLLO en Europe, le nombre de coronavirus COVID-19 augmentant rapidement. Nous avons traversé quatre spectacles de notre tournée européenne de 20 spectacles avant de devoir débrancher, laisser la moitié de notre équipement en stock et rentrer d’urgence à la maison. C’était une course pour revenir car la porte claquait derrière nous. L’Europe a été fermée. Et en quelques jours, le monde. Cette chanson a été inspirée par ce sentiment d’urgence, cette course … terminée alors que dans l’isolement, la chanson était à juste titre intitulée «Verrouillage planétaire».

“Cela aussi passera. Je vous souhaite à tous d’être en sécurité et en bonne santé.”

Il a ajouté: “Aucune partie de guitare n’a été accélérée ou éditée de manière anormale – les solos ont été joués en temps réel, en utilisant un effet de pitch-delay Line6 Helix.”

Thal rejoint GUNS N ‘ROSES en 2006, remplaçant Buckethead. Il a joué avec le groupe pendant huit ans et a joué sur “Démocratie chinoise”. Il a également sorti neuf albums solo au cours des 23 dernières années, plus récemment en 2015. “Petit frère regarde”, réédité sur CD et vinyle en août 2017 par MEGADETH bassiste David Ellefsonc’est Groupe d’étiquettes EMP.

Il y a trois ans, Thal a dit qu’il était angoissé par sa décision de quitter GUNS N ‘ROSES, expliquant qu’il “voulait que ce soit quelque chose qui [he] savait que ce ne serait jamais. “

Thal n’a jamais annoncé officiellement son départ du GN’R, mais une source confirmée à l’écrivain de musique de Detroit Gary Graff en 2015, le guitariste était absent depuis la fin de la deuxième résidence du groupe à Las Vegas en 2014.

SONS OF APOLLO, qui comprend également le batteur Mike Portnoy, claviériste Derek Sherinian et bassiste Billy Sheehan), sort son deuxième album studio, “MMXX” (prononcé: 20/20), en janvier via InsideOut Music/Sony.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).