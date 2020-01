L’ancien guitariste de Guns N ‘Roses Dj Ashba conclut un accord dans l’affaire Dui

Selon TMZ, ancien GUNS N ‘ROSES guitariste DJ Ashba a conclu un accord de plaidoyer dans le cadre de son arrestation de DUI en juillet 2018.

Le musicien de 47 ans, qui était également impliqué dans Nikki Sixxc’est SIXX: A.M. projet, a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite sous l’influence, a rapporté le bureau du procureur de l’État dans le comté de Livingston, Illinois. En retour, les procureurs ont abandonné une accusation distincte de faire fonctionner un panneau d’arrêt.

Ashba a été condamné à 24 mois de probation sous surveillance judiciaire et à 30 heures de travaux d’intérêt général. Il doit également se soumettre à un traitement contre l’alcool, payer une amende non divulguée et assister à des réunions où les victimes de DUI racontent leurs histoires.

Ashba a été arrêté en juillet 2018 à Fairbury, Illinois pour avoir omis de s’arrêter à un panneau d’arrêt. Étant donné que le guitariste aurait montré des signes de déficience, les agents lui ont fait subir des tests de sobriété sur le terrain, ce qu’il a apparemment échoué. Il a donc été arrêté et conduit en prison.

Ashba, qui vit à Las Vegas, a été élevé à Fairbury, où il est revenu au moment de l’arrestation pour assister à la 29e édition du Prairie Dirt Classic au Fairbury American Legion Speedway. Il aurait également interprété l’hymne national américain lors de l’événement.

DJ rejoint GUNS N ‘ROSES en mars 2009 suite au départ de Robin Finck. Il a quitté le groupe six ans plus tard, déclarant dans un communiqué qu’il quittait GUNS N ‘ROSES “pour me consacrer à mon groupe SIXX: A.M., ma femme et ma famille adoratrices, et aux nombreuses nouvelles aventures que l’avenir me réserve. “

En 2018, Ashba a lancé un tout nouveau projet appelé PYROMANTIQUE.

