L’ancien guitariste de Judas Priest K.K. Downing signe un accord mondial avec Explorer1 Music Group

Explorer1 Music Group (E1) a annoncé un partenariat mondial avec le guitariste légendaire K.K. Downing, membre fondateur de Prix ​​Grammy-des icônes en métal multi-platine vendant des prix JUDAS PRIEST, avec un vétéran du rock manager Andy Gould joindre E1 en tant que directeur principal Downing.

Après ce qui devait être une performance live unique en novembre, K.K. Downing a été en studio, travaillant sur le prochain chapitre de sa carrière. Après avoir reçu des offres de plusieurs labels et sociétés de gestion, Downing rencontré Paul Woolnough, PDG de Explorer1 Music Group et le créateur de son modèle commercial innovant, et ils ont accepté de s’associer et de travailler ensemble dans tous les aspects de K.K.la carrière de.

“J’attends avec impatience mon partenariat et mon avenir avec Explorer 1,” m’a dit K.K. Downing. “La raison pour laquelle j’ai choisi Explorer1 gérer mon avenir par-dessus de nombreuses autres entreprises de bonne foi est leur vaste liste d’experts et de vétérans familiers et qualifiés de l’industrie, ce qui est certainement incomparable. En outre, leur modèle commercial passionnant et innovant est quelque chose qui, je pense vraiment, deviendra la future norme de l’industrie, Explorer1 des leaders pas des adeptes de l’industrie de la musique et du divertissement. “

Joindre Explorer1 Music Group est un vétéran de la gestion Andy Gould qui assumera le rôle de gestionnaire principal pour K.K. Downing. Gould avait réussi Rob Zombie au cours de sa carrière solo ainsi que ses jours dans ZOMBIE BLANC avec un bilan qui comprend des ventes dépassant quinze millions dans le monde et sept Grammy nominations avec Zombi, y compris la conclusion d’accords pour Zombi pour devenir l’un des rares à avoir un succès sans précédent pour six longs métrages en tant qu’écrivain et réalisateur. Gould a également cogéré des actes tels que LINKIN PARK (avec Rob McDermott), PANTERA (avec Walter O’Brien) et GUNS N ‘ROSES (avec Irving Azoff).

“Après avoir travaillé dans le domaine du hard rock et de la musique métal pendant plus de quatre décennies, j’ai sauté sur l’occasion pour rejoindre Explorer1 équipe et son modèle innovant de partenariat avec les artistes “, déclare Gould. “J’ai été un grand admirateur de K.K. Downingle travail tout au long de sa carrière, de l’écoute de ces premiers albums révolutionnaires à le regarder tous les soirs quand JUDAS PRIEST avait PANTERA ouvert pour eux, ” Gould continue “, et avec ce nouveau partenariat, j’ai hâte de représenter le prochain chapitre de la K.K. Downing héritage.”

“Après avoir vu pour la première fois JUDAS PRIEST à Birmingham Odeon en tant que fan adolescent, j’ai toujours été inspiré par leur style innovant, leurs spectacles sur scène et leurs personnages plus grands que nature “, a déclaré Paul Woolnough, Explorer1 Music GroupPDG de. “Quand nous nous sommes rencontrés, j’ai été impressionné par sa volonté et sa vision de créer ce nouveau chapitre de sa carrière déjà incroyable, et je suis tellement fier qu’il ait choisi Explorer1 d’être son partenaire dans ce qui sera un incroyable voyage dans le passé et l’avenir de l’une des véritables icônes de la musique rock. “

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Downing a récemment déclaré qu’il avait JUDAS PRIEST sur la participation à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse a été qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Downing a révélé qu’il a envoyé deux lettres de démission à ses camarades de bande quand il a décidé de quitter JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme «une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique», tandis que le second était «plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques».

Downing a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison clé” pour laquelle il n’a pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptondécision de se retirer de la tournée.

Crédit photo: George Chin

