L'ancien guitariste d'Ozzy Osbourne Gus G. partage des conseils et des exercices pour le ramassage

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles rock et métal pour son travail Ozzy Osbourneguitariste et leader de son propre groupe VENT DE FEU, a téléchargé un nouveau Youtube vidéo dans laquelle il partage quelques conseils et exercices pour ramasser proprement et rapidement. Découvrez-le ci-dessous.

Gusdernier album solo de "Sans peur", a été publié en avril 2018 via AFM Records. Le suivi des années 2015 "Nouvelle révolution" a marqué sa première sortie depuis sa sortie Osbournedu groupe en 2017.

Sur "Sans peur", Gus s'est associé au chanteur / bassiste Dennis Ward (CRÈME ROSE 69, UNISONIC) et batteur Will Hunt (ÉVANESCENCE).

Interrogé sur la façon dont il garde la "guitare shred" intéressante pour l'auditeur, Gus Raconté Guitar World magazine: "Si ce n'est pas fait avec un sens musical ou dans une sorte de contexte musical, c'est assez ennuyeux. C'est pourquoi j'admire des gars comme Joe Satriani qui sont capables de faire jouer à la guitare le rôle d'une voix. Mais je déteste les gars qui sortent des trucs qui sonnent juste comme des pistes d'accompagnement pour eux en solo. C'est pourquoi j'essaie toujours d'écrire des chansons. Ensuite, avoir un solo kickass est un peu comme la cerise sur le gâteau, pour ainsi dire. Mais vous devez d'abord avoir une bonne chanson. "

Gus a également déclaré qu'il n'avait aucun problème à être remplacé dans Ozzy's band par un retour Zakk Wylde.

"Eh bien, il y a évidemment une longue histoire entre ces deux-là, donc étant donné que Ozzy a annoncé sa tournée d'adieu, je pense que c'est cool ", at-il dit." Et après Randy Rhoads, Zakk est le guitariste le plus emblématique qu'il ait eu dans son groupe. C'est donc bien que Zakk revient. Ça me va parfaitement – ce n'est pas comme si j'avais un putain de choix! (Rires) Mais je suis un grand fan. Et que puis-je dire? Je n'ai rien à redire car ça a été un sacré tour pour moi de jouer Ozzyest depuis sept ans. Ce n'était jamais un concert que je tenais pour acquis. Il vous suffit de l'apprécier tant qu'il dure. Et je suis heureux que cela ait duré aussi longtemps. "



