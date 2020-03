L’ancien guitariste du Sacré Reich Jason Rainey meurt d’une crise cardiaque apparente

Ancien SACRED REICH guitariste Jason Rainey décédé lundi soir (16 mars) d’une crise cardiaque apparente. Sa mort a été confirmée par sa femme Renee Novak, qui a écrit sur Facebook: “Mon mari Jason Rainey est décédé il y a une heure. Très probablement une chaleur [sic] attaque. Ils ont travaillé sur lui pendant une demi-heure mais ils n’ont pas pu le sauver. “

SACRED REICH chemins séparés avec Rainey en février 2019 et l’a remplacé par Joey Radziwill. Frontman Phil Rind dit plus tard Perspectives sonores à propos de la sortie du guitariste du groupe: “Malheureusement, Jason juste physiquement… Il se passe des trucs avec lui. Il n’allait tout simplement pas pouvoir le faire. Nous avons tout essayé. Nous avons tous essayé. Il est devenu évident qu’il n’allait pas être à la hauteur et passer pour nous. C’est vraiment triste. C’est une vraie chose déchirante. Jason a commencé le groupe. Lui et moi avons fait tellement de choses ensemble, et je suis probablement plus proche de lui que quiconque sur la planète entière. Quand c’est devenu évident, j’ai pleuré pendant deux jours d’affilée. C’était déchirant. Nous devions faire ce que nous devions faire. Le groupe doit continuer. Nous avons vraiment eu de la chance d’avoir Joey. C’était à la dernière minute, jusqu’à la fin, juste quand nous sommes entrés dans le studio pour lequel nous Jason: ‘Allons!’ C’était le premier jour en studio, il est devenu évident que ça ne marcherait pas. “

En octobre dernier, Rainey apparemment toujours nourri de mauvaise volonté envers ses anciens camarades de bande, écrivant sur Facebook: “Je continue à recevoir des demandes d’amis de personnes qui doivent penser que je suis toujours SACRED REICH, je ne le suis pas, je les déteste et j’essaye de m’entendre avec ma vie après avoir été volé par eux, donc je suis désolé mais je ne suis pas intéressé à parler d’eux en répondant à des questions à leur sujet ou même à penser à eux désolé mais je m’en fiche ces trous plus ils m’ont assez pris et je ne veux plus perdre de temps avec eux désolé triste mais vrai “

SACRED REICHalbum de retour, “Éveil”, arrivé en août dernier via Disques Metal Blade. Le premier LP du groupe en 23 ans marque SACRED REICHpremière sortie depuis le retour du batteur Dave McClain.



Mon mari Jason Rainey est décédé il y a une heure. Très probablement une attaque de chaleur. Ils ont travaillé sur lui pendant une demi-heure mais ils ne pouvaient pas le sauver.

Publié par Renee Novak le lundi 16 mars 2020

