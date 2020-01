L’ancien leader du Styx Dennis Deyoung rend hommage à Neil Peart: “ Il était un batteur helluva ”

Ancien STYX chanteur Dennis DeYoung a rendu hommage à Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans avec le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Dennis a pris ses médias sociaux pour écrire: “Hé les enfants. C’est un jour triste en effet avec le décès de Neil Peart. Tôt STYX joué quelques spectacles avec SE RUER et il était un batteur helluva. À cette époque, mes deux batteurs préférés avec lesquels nous jouions (à part John bien sûr) étaient Neil et Tommy Aldrich, qui à cette époque jouait pour CHÊNE NOIR ARKANSAS…Hey ‘Jim Dandy‘.

“Quand SE RUER retiré par déférence pour Neils diminution des compétences Je pensais que cela témoignait de la loyauté envers un frère malade. Je n’ai jamais réalisé à quel point il était malade. Ma belle-sœur Aube qui, comme vous le savez peut-être, a chanté avec moi pendant de nombreuses années a également succombé au cancer du cerveau. C’est une terrible maladie. Nous espérons que la technologie interconnectera tous les grands esprits des planètes et trouvera un remède. Ils progressent.

“Si longtemps Neil tu es toujours aujourd’hui Tom Sawyer. “

DeYoung sortira son nouvel album, “26 Est: Volume 1”, au printemps via Frontiers Music Srl. Le LP mettra en vedette le duo “Les bons vieux jours” avec Julian Lennon.

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Salut les enfants



C’est vraiment une triste journée avec le décès de Neil Peart. Au début, Styx a joué quelques spectacles avec Rush et il …

Publié par Dennis DeYoung le mardi 14 janvier 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).