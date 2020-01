L’ancien PDG des Grammy Awards répond aux allégations de viol

L’ancien PDG de la Recording Academy et des Grammy Awards, Neil Portnow, avait nié avec véhémence les allégations de viol et de faute.

Les Grammy Awards 2020 sont presque arrivés, et bien qu’il soit important de réserver les jugements finaux jusqu’à ce que tout soit dit et fait, la 62e cérémonie annuelle semble destinée à être rappelée pour de mauvaises raisons.

La controverse en coulisses a débordé et est devenue très, très publique. La version courte du conflit à multiples facettes est que la Recording Academy, qui organise les Grammys, a mis son PDG, Deborah Dugan, en congé administratif, citant “une allégation formelle de faute par une femme membre senior de la Recording Academy elle-même.”

Cinq jours après avoir été évincé, Dugan a riposté à la Recording Academy en déposant une plainte pour discrimination et harcèlement sexuel. La plainte allègue que Dugan a été injustement ciblé “pour détourner l’attention de sa propre activité illégale (de la Recording Academy)”.

En outre, Dugan affirme que la Recording Academy a dissimulé les crimes sexuels commis par l’ancien PDG Neil Portnow, qui a perdu son emploi après avoir déclaré que les femmes devaient “intensifier” si elles souhaitaient gagner plus de prix. Portnow est directement accusé d’avoir violé une artiste féminine dans la plainte.

Maintenant, à un moment où l’excitation pré-Grammy devrait se préparer, Neil Portnow fait les gros titres de sa réponse à Dugan.

Dans un communiqué, Portnow a qualifié les allégations de Dugan de “ridicules”.

Portnow a également indiqué que la “plainte sans fondement” mentionnée avait été réfutée par une “enquête indépendante approfondie par des avocats expérimentés et hautement réputés” – et pendant que Portnow était toujours PDG de la Recording Academy. Enfin, Portnow a nié avoir exigé un paiement de 750 000 $ après avoir démissionné (Duncan a affirmé qu’elle avait subi des pressions pour émettre ledit paiement).

La victime présumée de Portnow, l’inconduite présumée de Dugan et d’autres pièces du puzzle n’ont pas encore été révélées. Quiconque se trouve être dans le bon – et le faux – a de bonnes chances que les retombées aient un impact considérable sur la Recording Academy et les Grammys.

La cérémonie 2020 aura lieu ce dimanche 26 janvier à Los Angeles. Alicia Keys est sur le point d’accueillir, et le PDG intérimaire de l’Académie de l’enregistrement Harvey Mason Jr. remplacera Dugan.