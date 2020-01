L’ancien président des Grammys, Neil Portnow, qualifie les allégations de viol de «ludiques» et «fausses»

Hier (21 janvier), Deborah Dugan, présidente-directrice générale sortante de la Recording Academy, a déposé une plainte pour discrimination contre la Commission de l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) contre ses anciens employeurs. Outre les allégations d’abus de pouvoir et de corruption à la Recording Academy, la plainte comprenait des allégations de viol contre le prédécesseur de Dugan, Neil Portnow. Portnow, dont le mandat présidentiel a pris fin en 2019, a répondu aux allégations, les qualifiant de “ridicules” et “fausses”, rapporte Variety.

Dans une déclaration, selon Variety, Portnow a écrit: «Cette [EEOC] le document est rempli de réclamations inexactes, fausses et scandaleuses et terriblement blessantes contre moi. »Il aurait précisé:

Les allégations de viol sont ridicules et fausses. La suggestion que

il y avait dissémination d’un mensonge. La plainte sans fondement à propos de mon

la conduite mentionnée dans le dossier EEOC a été immédiatement portée à la connaissance du

l’attention du Comité exécutif du Conseil d’administration. Une profondeur

enquête indépendante par des avocats expérimentés et hautement réputés

a été menée et j’ai été complètement exonéré. Il n’y avait aucune base pour

les allégations et encore une fois je les nie sans équivoque.

Deborah Dugan a également allégué dans la plainte pour discrimination de l’EEOC que le conseil d’administration de la Recording Academy avait demandé à Dugan d’engager Portnow comme consultant pour 750 000 $ après sa démission; elle dit qu’elle a refusé. Portnow, dans sa déclaration, affirme qu’il n’a jamais demandé les frais de consultation de 750 000 $, selon Variety.

Retrouvez la déclaration complète de Neil Portnow sur Variety. Pitchfork a contacté des représentants de la Recording Academy et des avocats de Deborah Dugan.

Ailleurs dans la plainte de l’EEOC, Deborah Dugan affirme également que Joel Katz, avocat au cabinet d’avocats Greenberg Trauig et également avocat général de la Recording Academy, a fait preuve d’un comportement “déconcertant et totalement inapproprié” envers Dugan lors d’un dîner privé. Katz aurait également tenté d’embrasser Dugan à la fin du dîner malgré son désintérêt déclaré et répété, affirme Dugan.

L’avocat de Katz, Howard Weitzman, a maintenant répondu aux réclamations, rapporte Billboard. Weitzman aurait qualifié les affirmations de «fausses» et déclaré: «M. Katz croyait qu’ils avaient eu une réunion productive et professionnelle dans un restaurant où un certain nombre de membres du conseil d’administration de l’Académie, et d’autres, dînaient. »

Aujourd’hui, les femmes du comité exécutif de la Recording Academy ont publié la déclaration suivante en réponse aux affirmations de Dugan selon lesquelles il s’agissait d’un environnement de travail de «club de garçons».

En tant que femmes, membres votantes, artistes créatives et entrepreneurs qui servent

au conseil d’administration de la Recording Academy, nous sommes profondément

engagé envers cette organisation et ses affiliés et le bon travail

qui se fait au-delà des GRAMMY Awards – plaidoyer pour les artistes

droits fondamentaux, fournissant une assistance essentielle aux musiciens en période de

besoin et éduquer, encadrer et inspirer la prochaine génération de

créateurs de musique.

Avec nos collègues masculins, nous avons fait de grands progrès dans

accroître notre diversité dans l’ensemble de l’organisation,

leadership au niveau national, au sein de nos douze chapitres autour

dans le pays et dans les nominations. La diversité a toujours été un

priorité – bien qu’il soit vrai que ce n’est pas toujours facile à réaliser. le

partenariat avec le groupe de travail sur la diversité et l’inclusion, dirigé par Tina

Tchen et créé en mai 2018, a amplifié ces efforts, créé un

chemin clair à suivre et ouvert la porte à la construction de ponts encore plus

à la communauté musicale dans son ensemble. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts.

Il est profondément troublant pour nous – et franchement, navrant – de

assister à la tempête de feu contre notre organisation qui a été

déchaîné. L’Académie est très sensible à toutes les allégations

de harcèlement ou d’abus, et nous soutenons les enquêtes indépendantes

qui ont été lancés. Merci pour votre patience car ceux-ci

continuer.

Nous avons collectivement fait du bénévolat pendant de nombreuses années

soutenir cette organisation. Nous n’aurions pas pris un temps précieux

loin de nos familles et de nos carrières si nous sentions que c’était un

“Nous sommes les leaders de cette organisation et nous nous engageons pleinement à

changement transformationnel à la fois au sein de l’Académie et au sein de notre

l’industrie en général.

Nous sommes prêts à répondre à toutes les préoccupations, allégations et accusations

avec des faits en main. En attendant, nous continuons à poursuivre notre mission

de reconnaître l’excellence musicale, de plaider pour le bien-être des

créateurs de musique et assurer la musique reste une partie indélébile de notre

culture.

Tammy Hurt, vice-présidente Christine Albert, présidente émérite Leslie Ann

Jones, administrateur, membre du comité exécutif Terry Jones, administrateur,

Membre du comité exécutif

