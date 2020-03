L’ancien producteur de Metallica, Bob Rock, dit que le son de l’album «Et la justice pour tous» n’a pas de sens »

Producteur canadien Bob Rock, qui a été responsable de certains des plus grands albums de rock et de métal des 30 dernières années, y compris tous METALLICAsortie en studio dans les années 1990 et au début des années 2000, dit que la production “…Et la justice pour tous” l’album “n’avait pas de sens” pour lui lorsqu’il l’a entendu pour la première fois.

Roche d’abord fait équipe avec METALLICA pour l’album éponyme du groupe de 1991 (alias “The Black Album”). le Elektra set a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 et est resté sur la carte pendant 281 semaines. Roche barré METALLICAalbums suivants, jusqu’aux années 2003 “St. Anger”.

Dans une récente interview avec Gibson TV (voir ci-dessous), Roche dit qu’il a d’abord été témoin d’un METALLICA performance live en 1989 et qu’il a été surpris par ce qu’il a entendu.

“LE CULTE réchauffé pour METALLICA sur le ‘Justice’ tournée, et j’ai acheté le ‘Justice’ album,” Bob rappelé. “J’ai aimé la chanson que j’ai vue MTV, ‘Un’… J’ai donc écouté le disque, et il n’y avait tout simplement pas de bas de gamme, et je dis: «D’accord. C’est en quelque sorte intéressant.’ … Bref, je suis donc allé voir LE CULTE et je suis resté METALLICA. Et ce que j’ai vu METALLICA n’était pas le son de ‘Justice’; J’ai entendu ce big band qui avait du poids et de la taille. L’enregistrement n’avait aucun sens pour moi. Et je sais que c’est une norme pour beaucoup de gens, mais je suis juste honnête ici. “

Peu de temps après, Roche, qui a précédemment enregistré BON JOVIc’est “Glissant quand mouillé”, MOTLEY CRUEc’est “Dr. Feelgood” et LE CULTEc’est “Temple Sonique” albums, entre autres, a reçu un appel de son manager pour lui faire savoir que les membres de METALLICA aimé “Dr. Feelgood” et je voulais qu’il mixe leur prochain album. Roche a répondu qu’il n’était pas intéressé par le mixage du LP, mais qu’il le produirait.

“Ils se sont envolés pour Vancouver et nous avons eu une réunion”, Bob Raconté Gibson TV. “Ils ont apporté une cassette. Et ils l’ont jouée. Et j’écoute juste les démos. J’ai entendu ‘Triste mais vrai’ et je suis allé, ‘Ouf! Sensationnel!’ Tout était là – les tempos. Dans ma tête, je disais simplement: «Je peux le faire. Je peux faire un excellent disque. “”

Comme capturé dans le “Un an et demi dans la vie de Metallica” documentaire, la réalisation du Black Album a été une affaire tendue et controversée, avec Roche altérer METALLICAL’horaire de travail et la routine du travail au point que les membres ont juré au départ de ne plus jamais travailler avec lui.

“La grande chose à propos de METALLICA, lorsqu’ils prennent une décision, ils s’y engagent pleinement “, Bob Raconté Gibson TV. “Donc, même si beaucoup de choses que je leur ai apportées, juste ce que je leur ai apporté en termes de changements qui ont été apportés, ils l’ont adopté et ils le font pleinement.”

“Lars [[Ulrich, tambours]et James [[Hetfield, guitare / vocls]sont certainement les mâles alpha butting-heads de METALLICA“, a-t-il poursuivi.” Je pense que c’est toujours cette chose, comme les grands groupes -[[Steven] Tyler et[[Joe] Poiré,[[Mick] Jagger et[[Keith] Richards, Paul [[McCartney]et John [[Lennon]- il y a toujours cette chose. Donc je pense Lars eu une vision, James avait une vision, et c’est ce qu’est le “Black Album”. “

Roche, 65 ans, a déclaré . en 2006, il se sentait “20 ans plus jeune” après sa rupture avec METALLICA, dont le dernier effort de studio, “Câblé… pour s’autodétruire”, a été barré par Greg Fidelman.

Pendant la fabrication des années 2003 “St. Anger”, une pétition signée par la suite par quelque 1 500 fans a été publiée en ligne METALLICA jeter Roche, affirmant qu’il avait trop d’influence sur le son du groupe.

“La critique a été blessante pour mes enfants, qui l’ont lue et ne comprennent pas les circonstances”, Roche Raconté .. “Parfois, même avec un excellent entraîneur, une équipe continue de perdre. Il faut y faire couler du sang neuf.”

METALLICA co-manager Peter Mensch a fait valoir que Roche “soigné METALLICA sur l’effondrement presque complet de ce dossier. Bob est l’un des cinq meilleurs producteurs de la planète. Mais il était temps de faire bouger les choses. ”