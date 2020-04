L’ancienne chanteuse de Vixen Janet Gardner publie un clip pour la nouvelle chanson «Talk To Myself»

Ancien RENARDE chanteur Janet Gardner a publié un clip pour une nouvelle chanson intitulée “Parle moi”. Le morceau est à nouveau une collaboration avec son mari, guitariste / producteur Justin James, qui a déjà travaillé avec TACHÉ, ÂME COLLECTIVE et TYKETTO. Le clip a été réalisé à domicile lors de la commande de refuge sur place en raison de COVID-19.

“Parle moi”L’arrivée arrive moins d’une semaine après Gardner et James a annoncé qu’ils ont terminé le travail sur son troisième album solo.

Janetest le deuxième LP solo, “Votre place au soleil”, a été publié en mai 2019 via Divertissement sur la chaussée. L’effort a combiné des éléments rock modernes avec le son classique Gardner est devenue connue pour ses décennies de fureur féminine et influente.

Janet a annoncé son départ de RENARDE en janvier 2019, déclarant dans un communiqué qu’il était temps pour elle de se retirer et de laisser le batteur Roxy Petrucci et bassiste Partagez Ross “poursuivre leur vision de l’avenir de RENARDE. “

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEde la gamme classique, avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédée d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué au chant RENARDEalbums studio les plus réussis sur le plan commercial – “Renarde” (1988), “Rev It Up” (1990) et “Mandarine” (1998) – ainsi que la dernière version du groupe, l’album live de 2018 “Live Fire”.

En janvier 2018, Gardner a subi une intervention chirurgicale pour éliminer les caillots sanguins dans son cerveau, une maladie connue sous le nom d’hématome sous-dural.

Tandis que Gardner se remettait de son opération, RENARDE a joué un spectacle à Durant, Oklahoma en mars 2018 avec un chanteur remplaçant, Lorraine Lewis de FEMME FATALE. En janvier 2019, Lewis a été annoncé comme Gardnerest le remplaçant officiel.



