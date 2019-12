L'ancienne chanteuse Nightwish Anette Olzon en tournée pendant de longues périodes: «C'était amusant, mais c'était aussi très, très dur»

Ancien NIGHTWISH et actuel L'ÉLÉMENT NOIR chanteur Anette Olzon a déclaré à PowerThorn dans une nouvelle interview qu'elle n'était pas une grande fan de rester sur la route pendant de longues périodes. "Pour moi, j'ai fait cette grosse et lourde tournée qui (L'ÉLÉMENT NOIR guitariste Jani Liimatainen est) faire en ce moment (avec INSOMNIUM) ", a-t-elle dit." Je l'ai fait avec NIGHTWISH. C'était amusant, mais c'était aussi très, très dur. J'ai des problèmes pour dormir dans le bus, par exemple, donc je dois boire de la bière ou prendre des comprimés pour dormir (rires), ce qui est difficile. Je pense aussi que c'est un peu ennuyeux quand il s'agit de voyager. De nos jours, je n'aime pas vraiment aller n'importe où et je reste à la maison parce que j'ai vu le monde, j'ai été en ville. Je me souviens que je me suis réveillé plusieurs fois et je n'avais aucune idée de quel pays j'étais, de quelle ville j'étais, et c'était un peu effrayant, vous savez, quand vous vous réveillez, comme: “ Où suis-je ? ' C'est arrivé beaucoup. J'ai aussi beaucoup de pertes de mémoire de mes jours de tournée, car c'était très intense. J'essaie donc de penser que je l'ai fait, vous savez, que Janiest en train de faire en ce moment, et je le chéris, mais je préfère faire un peu moins de concerts. Plus comme «Faisons deux concerts et amusons-nous», puis nous rentrons à la maison. Je préfère cela."

Elle a ajouté: "Je pense aussi que lorsque vous faites une tournée comme celle-ci six jours par semaine, vous voyagez, vous voyagez, vous voyagez, les gens tombent malades et doivent encore jouer, vous savez, chanter avec une grippe dans votre corps et tout ça, vous ne ne donnez pas le meilleur de vous-même chaque soir. Si vous n'avez que quelques concerts, normalement vous n'êtes pas malade et vous êtes bon et vous êtes heureux, et je pense que cela se voit aussi au public. Vous pouvez leur donner beaucoup plus pour leur argent, je crois. "

L'ÉLÉMENT NOIRest le deuxième album, "Songs The Night Sings", est sorti le 8 novembre via Frontiers Music Srl. Le suivi des 2017 "L'élément sombre" a été mélangé par Jacob Hansen, qui a déjà travaillé avec VOLBEAT et AMARANTHE, entre autres.

Joindre Olzon et Liimatainen dans L'ÉLÉMENT NOIRLa gamme d’enregistrements actuelle est Jonas Kuhlberg à la basse et Rolf Pilve sur des tambours.

Olzon rejoint à l'origine NIGHTWISH en 2007 et enregistre deux albums studio avec le groupe avant d'être licencié en 2012 au milieu de la tournée nord-américaine du groupe. Elle a été remplacée par l'ancien APRÈS POUR TOUJOURS chanteur Floor Jansen. Olzon a ensuite affirmé qu’une dispute avait surgi entre elle et NIGHTWISH quand elle a demandé le report d'une tournée australienne pendant sa grossesse. Homme principal Tuomas Holopainen suggéré que Jansen devrait faire face au groupe sur une base temporaire, mais Olzon dit non.



