L’ancienne petite amie d’Ace Frehley a refusé une ordonnance d’interdiction à l’encontre du guitariste Kiss original

Selon NBC 7 San Diego, un juge de San Diego a nié une ordonnance d’interdiction contre Ace Frehley déposé par l’original BAISER ancienne petite amie du guitariste.

Rachael Gordon, qui dit qu’elle était en couple avec Ace pendant 11 ans, a affirmé dans ses documents qu’il était rentré chez lui après un voyage d’affaires à l’improviste et a fait irruption avec un homme et une garde du corps, avec sa fille, Monique. Il aurait refusé de parler à Gordon alors qu’il entrait dans son bureau pour récupérer ses guitares et ses disques d’or. Selon Rachael, la gardienne l’a menacée de violence physique et Monique lui a crié: “Tu es un skank. Ma famille va te tuer.”

“Quand je me suis retournée pour sortir de la pièce, la garde du corps avait déjà son poing sur le visage et a dit:” Hé, si vous dites un mot, vous descendez, un mot et écoutez, je vais vous exposer, maintenant,'” Gordon rappelé à NBC 7 San Diego. “Elle serre ses dents jusqu’à mon visage et m’a fait peur.”

Gordon a affirmé que l’incident l’a laissée “sous le choc, effrayée, remplie d’anxiété” et “paralysée de peur”.

Après le juge du comté de San Diego North Harry L. Powazek a refusé l’ordonnance de ne pas faire, Frehley a dit qu’il se sentait justifié.

“Je n’ai jamais mis la main sur Rachael et elle l’a admis dans sa déposition “, a-t-il dit … J’espère qu’elle trouvera quelqu’un d’autre et continuera sa vie. Je n’ai pas de mauvais sentiments à son sujet. Nous avons eu de bons moments, mais ceux-ci sont passés.”

Gordon Raconté NBC 7 San Diego qu’elle se sent toujours comme si elle avait gagné malgré le fait que l’ordonnance de non-communication lui ait été accordée.

“J’ai gagné parce que légalement il ne peut pas venir”, a-t-elle expliqué. “J’ai beaucoup de pouvoir en ce moment avec lequel je peux travailler et planifier avec lequel travailler.”

Dans ses documents, Gordon a également affirmé Ace contrôlait leurs finances et elle demandait de l’argent pour couvrir le loyer et les arrhes de leur maison, les frais de déménagement et les frais de leurs véhicules. Elle voulait également qu’il couvre ses frais juridiques.

Pendant ce temps, Frehley a déjà évolué vers une nouvelle relation. Lors d’une interview en novembre avec SiriusXMc’est Eddie Trunk, il a révélé qu’il “avait rencontré une nouvelle fille et quelqu’un de spécial” dans sa vie. Il a ajouté qu’elle est “une personne très privée” et “une enseignante au primaire”.



JUSTE DANS: Un juge du comté de San Diego North a refusé une ordonnance restrictive contre l’ancienne légende du rock @KISS Ace Frehley. Son ancienne petite amie l’a déposé après un incident à l’intérieur de leur manoir Rancho Santa Fe. @nbcsandiego https://t.co/aExfWIqpe5 pic.twitter.com/MOjtipVVGp

– Melissa Adan (@ MelissaNBC7) 17 janvier 2020

