L’annulation du SXSW 2020 entraîne des licenciements majeurs

Le 6 mars, SXSW a annulé son festival 2020 en raison des préoccupations entourant la récente épidémie de coronavirus. Il s’agissait de la première annulation des 34 ans d’histoire de l’événement annuel d’Austin. Maintenant, la société mère de SXSW, SXSW LLC, a licencié environ un tiers de ses 175 employés à l’année, selon un nouveau rapport du journal local Austin Statesman,

Dans une déclaration à l’Austin Statesman, SXSW LLC a déclaré que la société «a examiné rigoureusement nos opérations et que nous sommes dans une position inimaginable de réduction de nos effectifs», ajoutant: «Nous planifions pour l’avenir et c’était une nécessité, mais déchirant, étape. ” Le festival attirerait plus de 100 000 visiteurs à Austin chaque année, créant un coup de pouce économique dont dépendent de nombreuses petites entreprises. Selon l’homme d’État, SXSW craint de perdre des dizaines de millions de dollars à la suite de l’annulation.

En plus de la perte de revenus subie par SXSW LLC, la société a récemment publié une déclaration à The Austin Chronicle confirmant qu’elle n’avait aucune assurance protégeant contre ce type particulier d’annulation. «Nous avons beaucoup d’assurance (terrorisme, blessures, destruction de biens, conditions météorologiques)», a déclaré le cofondateur et directeur général de SXSW, Roland Swenson, au Chronicle. “Cependant,” a-t-il ajouté, “les infections bactériennes, les maladies transmissibles, les virus et les pandémies ne sont pas couverts.”

