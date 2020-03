L’application YouTube Music peut désormais afficher les paroles sur iOS et Android

YouTube Music affiche désormais les paroles des auditeurs sur les applications iOS et Android.

Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton «i» pendant la lecture d’une chanson pour voir les paroles. YouTube Music rejoint enfin les rangs d’Apple Music et Spotify, présentant les paroles aux auditeurs. Le seul inconvénient – toutes les paroles sont statiques, vous devez faire défiler manuellement.

Bien que les paroles de YouTube Music soient disponibles pour certaines chansons, toutes les chansons n’ont pas l’option.

LyricFind est toujours le principal partenaire pour propulser les paroles de YouTube Music – bien qu’il ait été surpris en train de voler des paroles de Genius. Cette révélation s’est terminée avec le génie de poursuivre Google pour les paroles volées.

Apple a officialisé son partenariat Genius l’année dernière – avec un contenu original.

Il manque des paroles dans des albums récents comme Childish Gambino 3.15.20 et A Written Testimony de Jay Electronica. YouTube dit qu’ils reçoivent quotidiennement les paroles de LyricFind, mais il n’y a pas de délai pour le moment où une chanson recevra ses paroles.

Cette nouvelle fonctionnalité est uniquement disponible dans l’application mobile YouTube Music – pas dans le lecteur Web.

Désolé, écouteurs de bureau. YouTube indique que la fonctionnalité sera bientôt disponible sur le lecteur Web. YouTube semble donner la priorité à ceux qui utilisent l’application mobile. Tout récemment, YouTube Music a enfin obtenu une fonctionnalité très attendue – la possibilité de télécharger des pistes. De nombreux utilisateurs de Google Play Musique ont hésité à passer, en raison du manque de fonctionnalités de YouTube Music.

YouTube Music prend en charge les fichiers et métadonnées FLAC, M4A, MP3, OGG et WMA. Une fonctionnalité intéressante, YouTube Music supprime automatiquement les doublons de votre bibliothèque. Malgré la possibilité de télécharger des fichiers sur YouTube Music, il n’est toujours pas possible de migrer facilement les bibliothèques Play Music.

Les utilisateurs de GPM sont invités à «rester à l’écoute» pour trouver un moyen de transférer de la musique entre les deux de manière transparente. La fonctionnalité de téléchargement de musique semble également être un déploiement sélectif – certains comptes l’ont, d’autres non.