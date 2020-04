L’Arabie saoudite achète une participation de 500 millions de dollars dans Live Nation

Le Royaume d’Arabie saoudite a acheté une participation de près de 500 millions de dollars dans le principal promoteur de concerts Live Nation.

Les détails de la transaction ont été révélés dans un dossier de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a été partagé avec Digital Music News. Pour un coût total d’environ 500 millions de dollars, l’Arabie saoudite a acheté 5,7% des actions ordinaires de Live Nation – quelque 12 337 569 millions d’actions – via son fonds d’investissement public.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions de Live Nation, négociées sous le symbole LYV, étaient en hausse de plus de 10% ce jour-là, à plus de 42 $ par action. De manière significative, la valeur par action du promoteur du concert avait chuté à 21,70 $ dans le sillage immédiat de la crise des coronavirus (COVID-19), en baisse par rapport au sommet de 52 semaines de 76,60 $.

Les commandes à domicile, les directives de distanciation sociale et les fermetures d’entreprises non essentielles (outre le souci de la santé des participants, bien sûr) ont incité Live Nation à reporter indéfiniment chacun de ses spectacles précédemment planifiés. De plus, la désapprobation généralisée des fans concernant les politiques de remboursement de COVID-19 de Ticketmaster (qui ont depuis été modifiées) a également eu un impact sur le cours des actions de Live Nation.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a pris un certain nombre de mesures, liées à la fois aux changements de politique sociale et aux améliorations technologiques, pour diversifier et ouvrir l’économie de son pays. Maintenant que sa nation est (littéralement) investie dans la première société de promotion de concerts d’aujourd’hui, il sera intéressant de voir quels artistes se déplaceront pour se produire dans l’État du Moyen-Orient en évolution rapide, qui abrite près de 34 millions de personnes.

Au cours des deux dernières années, de nouveaux cinémas ont été construits en Arabie saoudite, le pays a connu son premier concert en direct (avec Toby Keith) en plus de deux décennies et demie, la WWE a signé un accord d’une décennie pour accueillir des spectacles et la construction d’un parc Six Flags a commencé.

Plus tôt dans la journée, Digital Music News a été le premier à signaler que Ticketmaster de Live Nation avait rapidement mis à jour sa politique de remboursement, pour éviter que l’argent des fans ne soit bloqué pendant que les organisateurs de l’événement sélectionnent de nouvelles dates.

Et la semaine dernière, des détenteurs de tiques furieux ont déposé un recours collectif contre Live Nation, Ticketmaster et la MLB; la plainte juridique découlait des petits caractères de remboursement des sociétés.