L’arrivée mélodique et confiante des coeurs errants

La libération de Silence sauvage par The Wandering Hearts le 9 février 2018 a marqué les débuts très attendus d’un groupe qui a rapidement rejoint l’avant-garde de la scène américaine Americana. L’ensemble est arrivé un peu plus d’une semaine après avoir remporté le Bob Harris Emerging Artist Award 2018, nommé pour le vénérable diffuseur britannique, aux UK Americana Awards le 1er février 2018.

Une autre bonne nouvelle est arrivée le 16 février lorsque le nouveau palmarès des albums country de la société Official Charts Company, basé sur les ventes au Royaume-Uni, a montré Wild Silence débutant au n ° 1, déplaçant Chris Stapleton‘S From A Room, vol. 2, pas moins.

Le groupe anglais combine un songwriting incisif nous avec des influences racines, des éléments pop et des harmonies à tomber par terre. C’est le genre d’entrelacement symbiotique qui ne se produit généralement que dans les groupes de frères et sœurs, ou du moins seulement après beaucoup d’affinage et d’affinage. Ces amis ont découvert la chimie lors de leur première répétition.

Cela est arrivé après que Tim Prottey-Jones (qui a depuis quitté la formation) et Tara Wilcox, qui s’étaient rencontrées lors d’un concert, aient été présentés par des amis communs à Chess Whiffen et AJ Dean. Ils se sont réunis pour tremper leurs orteils dans l’idée de collaboration. “Ce fut le jour le plus cool, le plus étrange”, a déclaré Wilcox à cet écrivain, “parce que nous avons commencé à chanter et c’était presque immédiatement comme si nous étions dans la tête les uns des autres.”

Whiffen a ajouté: «Je me souviens avoir quitté la maison de Tim après la première répétition et avoir appelé mon père et pensé simplement:« Quoi qu’il arrive, nous devons recommencer. »C’était un moment où je n’étais pas vraiment sûr de ce que nous venions de trouver. . “

L’esprit de ce moment a été renforcé lorsqu’ils ont commencé à écrire et à jouer ensemble. Après une deuxième répétition, le groupe a téléchargé deux de leurs premières compositions sur Soundcloud et a attiré l’attention de Steve Milbourne, qui est devenu leur manager. Après leurs concerts initiaux, ils se sont rendus dans les bureaux de Decca Records pour se produire, et la présidente de la compagnie, Rebecca Allen, a su qu’elle voulait les signer.

L’interaction vocale du groupe est fondée sur le principe que la chanson choisira toujours le traitement vocal. “Nous n’avons jamais eu d’ego individuellement, et nous avons réalisé très tôt que personne n’y était pour eux-mêmes”, a déclaré Wilcox. “Je pense que nous sommes un groupe très juste, donc il y aura un moment où Chess aura une piste sur quelque chose et elle dira” Tara, je pense que tu devrais prendre celui-ci “, et je la chanterais et allez ‘Ça ne marche pas vraiment sur moi.’ »

“Il y a toujours trois parties que vous pouvez facilement mettre sur quelque chose”, a noté Prottey-Jones. “Le quatrième est un peu déroutant, car il ne reste presque plus de notes. Vous ne voulez pas sonner choral. Inutile de trop y penser. »

Wild Silence est arrivé dans la foulée du single “Wish I Can’t” de 2017 et Burning Bridges EP, et leur vaste travail en direct qui s’est poursuivi avec une autre tournée au Royaume-Uni juste après le lancement de l’album, se terminant au Bush Hall de Londres. Pendant ce temps, la réputation des Cœurs errants s’étendait déjà outre-Atlantique. Lorsque le quatuor a ouvert pour la figure de proue du country américain Americana, Marty Stuart, à l’automne 2017, il était tellement impressionné qu’il les a invités à se produire lors de ses spectacles à Nashville en juin suivant.

Conclut Dean: «C’est comme ça que nous avons eu de la chance, de faire avancer les choses et d’avoir cette équipe derrière nous, et d’avoir quelqu’un comme Marty faire cette invitation à l’étape où nous en sommes… pour aller là-bas et jouer les spectacles qu’il a alignés, c’est incroyable. “

