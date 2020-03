Larry David apparaît sur la crise du temps d’Ezra Koenig: écouter

Ezra Koenig de Vampire Weekend et Jake Longstreth, co-animateur, ont commencé à diffuser des épisodes hebdomadaires de leur émission Beats 1 Time Crisis via FaceTime. Au cours de l’épisode de cette semaine, l’invité régulier de TC, Cazzie David, a appelé au spectacle. Pendant son appel, son père Larry David – l’icône derrière Curb Your Enthusiasm et Seinfeld – a fait irruption dans la chambre de sa fille, lui a dit qu’elle devait la nettoyer, puis a commencé à demander qui était au téléphone. Larry David a ensuite parlé d’être un germaphobe et un anti-poignée de main avant la pandémie de coronavirus. Découvrez l’épisode complet ici.

L’épisode comprenait également un enregistrement avec Tim Heidecker entourant la sortie de son nouveau spectacle Adult Swim avec Eric Wareheim, Beef House. Ils ont également discuté de la nature prémonitoire de sa chanson de 2016 «Work From Home» et de la façon dont la dernière émission en direct de Tim & Eric impliquait une blague sur la mise en quarantaine du public.

Lisez “Ezra Koenig de Vampire Weekend sur 10 choses qui ont inspiré le père de la mariée.”

INTRODUCING NEW CRISIS CREW MEMBER LARRY DAVID 😭😭😭 pic.twitter.com/km7mRUk4Is — TC20K (@timecrisis2000) March 29, 2020

.