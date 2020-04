Lars Ulrich de Metallica joue à des jeux de société en quarantaine de coronavirus

METALLICA le batteur Lars Ulrich a passé au moins une partie de son temps à la maison à attendre le coronavirus en jouant à des jeux de société avec sa famille.

Tard samedi soir (11 avril), Ulrich a pris son Instagram partager une photo de lui, femme Jessica Miller et fils Myles, Layne et Bryce assis autour d’une planche Ludo, et il comprenait la légende suivante: “Quarantine Ludo Party #wanna”

Lars eu Myles et Layne avec l’ancienne femme Skylar Satenstein, et Bryce avec “Gladiateur” actrice Connie Nielsen.

Ulrich et Meunier s’est fiancé en juillet 2013 et s’est marié deux ans plus tard. C’est le troisième mariage de Lars, qui était précédemment mariée à Debbie Jones et Satenstein.

METALLICA a été largement ignoré du public depuis l’automne dernier lorsque le groupe a annulé une tournée australienne et a annoncé que le chanteur James Hetfield revenait en cure de désintoxication pour la première fois depuis 2002 pour combattre ses dépendances.

Le mois dernier, METALLICA a annoncé que sa tournée sud-américaine, initialement prévue pour avril, a été reportée à décembre. En outre, les apparitions du groupe à trois Danny Wimmer présente-les festivals produits en mai ont été annulés: Épicentre à Charlotte, Bienvenue à Rockville à Daytona et Temple Sonique à Columbus.



