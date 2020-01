Lars Ulrich de Metallica rend hommage à Neil Peart: «Merci pour ce que vous avez fait pour les batteurs du monde entier»

METALLICA le batteur Lars Ulrich a rendu hommage à SE RUER‘s Neil Peart, décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

Ulrich a pris son Instagram écrire: “Merci Neil. Merci de m’inspirer et pour toute votre aide et vos conseils en cours de route, en particulier au début lorsque vous avez pris le temps de parler à un jeune batteur danois vert de l’enregistrement, du matériel et des possibilités qui s’offrent à vous … Merci pour ce que vous avez fait pour les batteurs du monde entier avec votre passion, votre approche, vos principes et votre engagement indéfectible envers l’instrument! Repose en paix.”

SE RUER avait été complètement inactif depuis la fin de son “R40 Live” tournée il y a quatre ans. Peart avait déjà dit que jouer des concerts à son âge causait trop d’usure douloureuse sur son corps et qu’il préférait arrêter de jouer avant que les performances ne commencent à décliner en qualité.

Ses survivants incluent sa femme Carrie et fille Olivia.

Il est également l’auteur de nombreux livres, dont un certain nombre de mémoires explorant sa vie et ses voyages.

En 1997, Peart et ses coéquipiers sont devenus les premiers musiciens de rock à être intronisés dans le Ordre du Canada.

Ils ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.



