L'assassin des Thrashers allemands sortira son album "Bestia Immundis" en février

Vétérans allemands du thrash metal ASSASSIN sortira un nouvel album, "Bestia Immundis", le 7 février 2020 via Records de massacre. Le disque a été mixé par Marc Görtz à Nemesis Studio, et maîtrisé par Olman V. Wiebe (alias. Olman Viper) à Hertzwerk Studio. Dirk Freder créé la pochette.

Selon un communiqué de presse, "Bestia Immundis" est "agressif, puissant et lourd mais aussi varié, et offre un joli mélange de speed et de thrash metal avec des influences hardcore et punk."

Le premier single du disque sortira le 7 janvier.

"Bestia Immundis" sera disponible sous forme de CD digipak, LP vinyle gatefold en édition limitée ainsi que téléchargement et streaming, et sera disponible en précommande prochainement.

"Bestia Immundis" Liste des pistes de CD digipak:

01. The Swamp Thing



02. Combien puis-je prendre?



03. Plus de mensonges



04. Pas comme vous!



05. Le mur



06. Hell's Work Done



07. The Killing Light



08. Attaque de requin



09. Chanson de guerre



dix. Chemtrails (partie 1)



11. Chemtrails (partie 2)

Formé à l'origine en 1985, le groupe a déjà sorti de nombreuses démos, albums ainsi qu'un DVD. Ils ne sont pas non plus étrangers aux scènes des festivals et des clubs.

ASSASSINdernier album studio, "Cathédrale de combat", est sorti en mai 2016 via Marteau à vapeur/SPV.

Après membre fondateur et chanteur Robert Gonella la gauche ASSASSIN en 2014, nouveau chanteur Ingo "Crowzak" Bajonczak rejoint le groupe.

Fin 2016, longtemps ASSASSIN guitariste Michael Hoffmann a quitté le groupe pour des "raisons personnelles". Il a depuis été remplacé par Frank "Blackfire" Gosdzik (KREATOR, SODOME).

Crédit photo: Robert Schmidt

