Last In Line commence l’enregistrement du troisième album

DERNIER EN LIGNE est entré Steakhous studio à North Hollywood, en Californie, pour commencer l’enregistrement de son troisième album. Le suivi de l’an dernier “II” est provisoirement prévu avant la fin de l’année via une maison de disques encore inconnue.

S’adressant à Heavy New York le week-end dernier NAMM spectacle à Anaheim, Californie, chanteur Andrew Freeman déclaré au sujet de la DERNIER EN LIGNE processus d’écriture de chansons: “C’est très organique maintenant. Nous n’essayons pas vraiment d’être quoi que ce soit, mais qui nous sommes. Cela étant dit, je reste dans les paramètres de ce que je pense que notre public est. Mais je ne pense pas que nous savons vraiment ce que notre public est. Parce que nous avons le[[NOIR] SABBAT connexion, nous avons le ARC EN CIEL lien, [and] nous avons le[[DEF] LEPPARD lien. Et beaucoup de notre public vient de la LEPPARD public, et DIO public aussi, mais il y a un tout nouveau public qui arrive.

“J’essaie de le garder là où je n’écris pas sur les poussins et les voitures, comme le serait un record typique des années 80”, a-t-il expliqué. “J’essaie de faire en sorte que cela suscite la réflexion. Ce n’est pas très axé sur la fantaisie, sur le plan des paroles. C’est plus ce qui se passe aujourd’hui – plus une perspective de rue, comme une perspective de personne réelle; pas des arcs-en-ciel, des licornes et des dragons.”

Formé en 2012 par le batteur Vinny Appice, bassiste Jimmy Bain et guitariste Vivian Campbell – Ronnie James Dioco-conspirateurs et co-auteurs de la “Holy Diver”, “Last In Line” et “Sacre Coeur” albums – DERNIER EN LIGNEL’intention initiale était de célébrer Ronnie James Diotravail précoce en réunissant les membres de l’original DIO s’aligner. Après avoir joué des spectacles qui comprenaient une setlist composée exclusivement de matériel des trois premiers DIO albums, le groupe a décidé d’aller de l’avant et de créer de la nouvelle musique dans la même veine.

DERNIER EN LIGNEpremier album de, “Couronne lourde”, a été libéré en février 2016, atterrissant au n ° 1 le Panneau d’affichagede Heatseekers. Initialement, la libération avait été précédée d’une tragédie lorsque Bain décédé de façon inattendue à l’âge de 68 ans le 23 janvier 2016. DERNIER EN LIGNE, honorant ce qu’ils savaient Bainsouhaite garder le groupe en mouvement, amené Phil Soussan et s’est engagé à poursuivre les tournées à l’appui de l’album avant de commencer à travailler sur la sortie de suivi, le susmentionné “II”.

Campbell révélé dans une récente interview avec le “Pat’s Soundbytes Unplugged” podcast qui DERNIER EN LIGNE cherche un nouveau label chez lui après avoir sorti deux albums par le biais de l’Italie Frontiers Music Srl.



