Laura Marling propose un nouvel album cette semaine et partage une nouvelle chanson: écouter

Laura Marling a annoncé qu’elle avait avancé la date de sortie de son nouvel album, Song for Our Daughter. Initialement prévu pour une sortie estivale, le disque arrivera désormais le 10 avril via Partisan / Chrysalis. «À la lumière du changement de toutes nos circonstances, je ne voyais aucune raison de retenir quelque chose qui, à tout le moins, pourrait divertir, et au mieux, fournir un certain sentiment d’union», a-t-elle écrit dans un communiqué. Marling a également partagé une nouvelle chanson, “Held Down”. Trouvez cela ci-dessous.

Le dernier album solo de Marling, Semper Femina, est sorti en 2017. L’année suivante, elle sort un album dans le cadre d’un nouveau projet appelé LUMP, avec Mike Lindsay de Tunng.

Song For Our Daughter.

New album released 10th April.https://t.co/cRG4ZZ0Vey pic.twitter.com/geTxmDBaA7 — Laura Marling (@lauramarlinghq) April 5, 2020

