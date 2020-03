L’Australie interdit les rassemblements de plus de 500 personnes

En réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours, les responsables du gouvernement australien ont interdit tous les rassemblements publics impliquant 500 personnes ou plus, annulant ainsi la plupart des concerts et festivals de musique à venir dans le pays.

Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué que l’interdiction s’appliquera aux groupes publics non essentiels; les écoles, les transports en commun, les aéroports et les collèges ont toutefois été exemptés. En outre, la mesure de précaution devrait entrer en vigueur lundi et les événements à grande échelle de ce week-end devraient se dérouler comme prévu.

Juste avant la mise en œuvre de cette interdiction, My Chemical Romance s’est retirée de la première place du Download Festival, un festival de musique australien de deux jours dans deux villes, prévu les 20 et 21 mars. My Chemical Romances a également annulé ses arrêts en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon.

Un membre du gouvernement australien, Peter Dutton, a été testé positif pour COVID-19 ce matin et a été admis dans un hôpital local. Tom et Rita Hanks ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils avaient contracté COVID-19 en Australie, où Tom tournait un biopic réalisé par Baz Luhrmann sur Elvis Presley. Les deux sont actuellement traités isolément en Australie et, selon une récente mise à jour, ils luttent contre l’infection et se rétablissent sans problème significatif.

À ce jour, 156 Australiens ont reçu un diagnostic de COVID-19.

La pandémie de coronavirus a incité d’autres responsables gouvernementaux à émettre également des interdictions / recommandations pour la collecte de masse. Hier, la Californie et l’Ohio ont limité les fonctions publiques à 250 et 100 personnes respectivement. De plus, Live Nation a pris la décision étonnante d’annuler tous ses concerts et festivals de musique à venir.

Plus tard dans la journée, le président Trump prononcera une allocution sur le coronavirus, et certains ont émis l’hypothèse qu’il utiliserait la conférence de presse pour déclarer l’état d’urgence fédéral. Cette déclaration libérerait instantanément quelque part dans le stade approximatif de 50 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus.

Le gouvernement américain serait également en train d’examiner un éventail de propositions pour atténuer la pression économique du coronavirus, notamment la suspension des paiements de prêts aux étudiants, l’octroi de prêts aux petites entreprises et la réduction des charges sociales, entre autres.