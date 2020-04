L’auteur-compositeur-interprète espagnol Luis Eduardo Aute est décédé à 76 ans

2020 continue de nous donner slap après slap et nous vivons à peine les premiers jours d’avril. Ce samedi nous a laissé un grand à tous points de vue. Luis Eduardo Aute, peintre, sculpteur, écrivain, poète, cinéaste et l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson espagnole, Il est décédé à l’âge de 76 ans dans un hôpital de Madrid, où il a été admis ce vendredi. Cela a été rapporté par des sources familiales proches de la Société générale des auteurs et éditeurs (SGAE) d’Espagne.

Nous ne pouvons en aucun cas vous oublier, Luis Eduardo. Aujourd’hui, nous disons au revoir à un génie incontestable de la musique populaire espagnole. Nous devrons apprendre à vivre «sans votre rythme cardiaque». Repose en paix pic.twitter.com/l0pS8lLB4V

– SGAE (@sgaeactualidad) 4 avril 2020

Retiré de la scène depuis 2016, année au cours de laquelle il a subi une crise cardiaque qui l’a laissé dans le coma pendant plusieurs jours, Luis Eduardo Aute a passé une grande partie de son temps ces dernières années dans des hôpitaux. Cet incident n’a pas permis au célèbre auteur-compositeur-interprète de conclure la tournée avec laquelle il a fêté ses 50 ans de musique, révélée en 2015.

Luis Eduardo Aute nous a quittés

Un auteur fascinant parmi le monde des auteurs-compositeurs-interprètes espagnols

Poète, peintre, auteur-compositeur et cinéaste, entre autres

J’aurais adoré faire connaissance avec lui

Mon admiration et mon respect

Et mes condoléances à la famille et aux amis

eb pic.twitter.com/RtBb3O2XHG

– Enrique Bunbury (@bunburyoficial) 4 avril 2020

Né à Manille, aux Philippines, lorsque le monde a subi les ravages de la Seconde Guerre mondiale (1943), Luis Eduardo Aute est arrivé en Espagne à l’âge de huit ans et dès son jeune âge a consacré des œuvres dans différentes disciplines, mais c’est sans aucun doute dans la musique qu’il a laissé sa marque la plus importante, avec des thèmes tels que “ Al alba ”, “ Una de dos ”, «Roses dans la mer» et bien sûr «Sans votre rythme cardiaque».

Malheureusement pour l’instant, les proches ne peuvent pas savoir comment ou quand les funérailles du chanteur-compositeur-interprète auront lieu., car les restrictions en Espagne dues au coronavirus ne permettent pas la congrégation de personnes même en ce qui concerne les cérémonies de ce genre. Mais vous recevrez sûrement un hommage massif lorsque les circonstances le permettront.

Il n’y aura aucun moyen d’oublier Luis Eduardo Aute dans cinq minutes, pas aujourd’hui à quatre heures dix ou demain à l’aube. Que la terre soit douce pour vous et bon voyage à Albanta, ici nous continuerons d’essayer de trouver la beauté car la vie va bien avec elle. pic.twitter.com/DAPZza7nMV

– United Left🔻 (@iunida) 4 avril 2020