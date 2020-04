L’autobiographie «Double Talkin ‘Jive» de Matt Sorum arrivera maintenant à la fin de l’été ou au début de l’automne

Ancien GUNS n ‘ROSES le batteur Matt Soruml’autobiographie, “Double Talkin ‘Jive: Histoires True Rock’ N ‘Roll du batteur de Guns N’ Roses, The Cult et Velvet Revolver”, qui devait arriver en avril et a ensuite été repoussée au début de juillet, arrivera maintenant à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Mat discuté du statut du livre lors d’une apparition le 13 avril sur Nous entendonsc’est “Dans un endroit solitaire avec Matt Pinfield”. Dire qu’écrire son autobiographie a été pour lui une “véritable expérience cathartique”, Sorum ajouté (voir la vidéo ci-dessous): “Je l’ai également édité pendant environ trois ans. Il était censé tomber, en fait, la semaine dernière, le 7 avril, et j’allais voler à New York et faire le Seth Meyers spectacle[[«Tard dans la nuit avec Seth Meyers»]et être le batteur invité. Ils ont tous ces batteurs invités. Je l’ai déjà fait – Chad Smithc’est fait, tous les batteurs, Josh Freese, tous ces gars se lèvent et nous jouons avec le groupe. Je devais donc aller à New York. J’allais être à New York cette semaine pour faire la promotion de mon livre, et j’allais faire une tournée complète de livres. Et nous disions simplement: “Eh bien, ça ne va pas arriver.” Nous avons donc repoussé le livre, et il ressemble à la fin de l’été ou au début de l’automne. “

Chicago Review Pressdescription officielle de “Double Talkin ‘Jive: Histoires True Rock’ N ‘Roll du batteur de Guns N’ Roses, The Cult et Velvet Revolver” se lit comme suit: “Contrebande de cocaïne, fusillades et fêtes décadentes sans fin: Matt Sorumc’est «Double Talkin ‘Jive» pourrait presque être décrit comme l’équivalent autobiographique du film ‘Coup’. Mais plutôt que de devenir un premier trafiquant de drogue, Matt Sorum devient un batteur de renommée mondiale dans GUNS N ‘ROSES, REVOLVER EN VELOURS, et LE CULTE. Sorum abandonne ses études secondaires pour devenir batteur, mais se tourne vers la vente de casseroles pour subvenir à ses besoins, puis contrebande de grandes quantités de cocaïne. Quand Sorum a la chance de jouer dans LE CULTE, il est enfin capable de gagner sa vie en tant que batteur. L’année prochaine Sabrer et Duff McKagan recruter Mat joindre GUNS N ‘ROSES, Et avec cela, Matla vie est transformée. Quand Axl Rose commence à apparaître au studio d’enregistrement de plus en plus sporadiquement, parfois pas du tout, Mat raconte dans les moindres détails comment lui et le groupe titubent vers leur chute. Mat et son GUNS N ‘ROSES coéquipiers Sabrer et Duff forme REVOLVER EN VELOURS avec Dave Kushner et Scott Weiland. Quand Weiland quitte soudainement le groupe, Mat intervient en tant que batteur pour MOTÖRHEAD pendant leur tournée aux États-Unis, puis commence son propre groupe d’étoiles, ROIS DU CHAOS. Pendant son temps en tant que batteur professionnel, Mat lutte contre les dépendances à l’alcool et au coke, mais en rencontrant sa petite amie, Ace Harper, l’aide à réussir à se nettoyer. Matt Sorum‘autobiographie, écrite avec un duo d’écrivains Leif Eriksson et Martin Svensson, évite tous les clichés habituels de la biographie rock. “

De retour en mars 2018, Sorum dit au “2 heures avec Matt Pinfield” podcast sur sa prochaine autobiographie: “Ça va être le plus juteux du plus juteux des GN’R des livres, bien sûr, ainsi que toutes les autres conneries que j’ai faites. Je suis vraiment honnête sur tout ce qui s’est passé. Je ne suis pas un individu blasé; Je ne suis pas amer. Il y a beaucoup de mauvaises conneries, mais je veux juste raconter l’histoire directement et je ne veux pas, comme, me retenir. Je vais modifier certaines choses – ma femme doit le regarder. [Laughs] J’ai eu une vie tellement incroyable, et je dis: «Wow, mec. Si je ne l’écris pas maintenant, je ne veux pas oublier. Il y a beaucoup de bonnes conneries dans le livre qui ne concernent pas GN’R. “

Il a poursuivi: “Avant d’être dans un groupe de rock, j’étais un trafiquant de drogue. J’avais l’habitude de faire passer de la cocaïne à travers les frontières. Je volais dans des avions avec deux kilos attachés autour de ma taille. La plupart de mes livraisons étaient à Hawaï, parce que je avait une grande connexion là-bas. J’ai pensé au titre Contrebandier ‘Rock’ N ‘Roll’. Imaginez le film ‘Coup’, puis pensez à venir dans le rock ‘n’ roll, avant d’entrer dans les groupes dans lesquels je faisais partie. Ma façon de payer mon chemin était la contrebande, et c’est ce que j’ai fait. Une grande partie du livre, il y aura probablement au moins un chapitre ou deux pendant mes jours de trafic de drogue. La dernière fois que j’ai passé deux kilos en contrebande à Hawaï, je me souviens avoir pensé que j’étais suivi, et ce n’était pas parce que j’étais paranoïaque sous cocaïne – j’avais vraiment l’impression d’être suivi. Alors, j’ai dit au gars qui a piloté ce truc pour – j’étais le mulet, et j’ai eu, genre, un couple à chaque fois que je suis allé – ‘Je ne peux pas faire ça. Je suis suivi. ‘ Il est comme, “Oh, mec, tu es juste haut.” Je me dis: «Non, mec. Je ne le fais pas. Je retourne à L.A. ‘ Le gars qui a pris ma place a été arrêté. 20 ans dans un pénitencier fédéral [for] trafic international de drogue. Ça aurait été moi. “

Sorum, qui a remplacé Steven Adler dans GUNS N ‘ROSES, a enregistré les albums à succès “Utilisez votre illusion I” et “Utilisez votre Illusion II” (les deux 1991) et “L’incident des spaghettis” (1994). Il a également soutenu le groupe sur la “Utilise ton illusion” tournée et peut être entendu sur GUNS N ‘ROSES” “Live Era: ’87 -’93” (1999) et “Les plus grands tubes” (2004).

Sorum a dit dans le passé qu’un PISTOLETS tournée de retrouvailles aurait dû inclure à la fois lui et Adler, chacun jouant les chansons qu’il a enregistrées avec le groupe. Sorum a été intronisé en tant que membre du groupe dans la Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012.

Crédit photo: Michael Segal